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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Martín Ovalle representa a O’Higgins en el Clasificatorio Zonal de Natación y suma dos podios

El atleta de 17 años fue el único representante de la región en la competencia y obtuvo el primer lugar en 100 metros combinado individual y el tercer lugar en 100 metros pecho. Hace tres años comenzó a practicar natación en el Club Efecto Machalí, sin saber nadar.

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Con 17 años, Martín Ovalle llegó hasta la región Metropolitana como único representante de O’Higgins en el Clasificatorio Zonal de Natación de Olimpiadas Especiales Chile. El atleta del Club de Natación Efecto Machalí participó en distintas pruebas y cerró su participación con dos podios: primer lugar en 100 metros combinado individual y tercer lugar en 100 metros pecho.

Para Martín, el camino hasta esta competencia ha estado marcado por un proceso de aprendizaje que comenzó hace tres años, cuando se incorporó a su club sin saber nadar.

“Llevo tres años en mi club, Efecto Machalí. Yo no sabía nadar y gracias a ellos pude llegar hasta aquí. También quiero darle las gracias a mi entrenador, Gerardo Ovalle, por su esfuerzo conmigo, y a Olimpiadas Especiales, que me dieron la oportunidad de ser parte de este momento”, señaló el atleta.

Su participación en el clasificatorio representa así un nuevo paso dentro de un proceso deportivo que, para Martín, todavía tiene mucho camino por delante. El propio atleta ya piensa en su próximo desafío: “Espero que cuando vuelva para el campeonato nacional en unos meses, sea por lo mismo, sino por más”.

El camino a Santiago 2027

El desarrollo de atletas como Martín también plantea el desafío de seguir ampliando las oportunidades deportivas disponibles en las distintas regiones del país. Para Fernanda Rebolledo, Gestora Regional de Olimpiadas Especiales Chile en O’Higgins, los clasificatorios y el camino hacia Santiago 2027 constituyen una oportunidad para fortalecer ese trabajo territorial.

“Estos clasificatorios y el camino hacia Santiago 2027 nos muestran que en nuestras regiones existe un gran potencial deportivo que tenemos que seguir desarrollando. En O’Higgins queremos continuar trabajando junto a municipios, establecimientos educacionales, organizaciones deportivas y otras instituciones para generar más oportunidades de participación y que cada vez sean más los atletas que puedan representar a su región en instancias como esta. El desafío es que las oportunidades que estamos abriendo hoy tengan continuidad y nos permitan construir un desarrollo deportivo inclusivo que siga creciendo después de Santiago 2027”, señaló.

El Clasificatorio Zonal de Natación reunió a 109 atletas y 45 entrenadores provenientes de siete regiones del país, como parte del proceso que permitirá avanzar hacia la conformación del Team Olimpiadas Especiales Chile que representará al país en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.

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La participación de atletas de regiones como O’Higgins es parte de este proceso nacional de desarrollo deportivo, que busca generar espacios para que más personas con discapacidad intelectual puedan entrenar, competir y proyectarse en distintas disciplinas.

Martín Ovalle, único representante de O’Higgins en el Clasificatorio Zonal de Natación de Olimpiadas Especiales Chile.

Para la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso, ampliar estas oportunidades en los territorios es uno de los desafíos centrales de la organización.

“Creo que lo que vimos hoy, con la magnífica representación de bastantes regiones del país, es lo que queremos seguir construyendo. Vimos regiones con menos deportistas que otros, tenemos que seguir trabajando para cambiar eso. Ese es nuestro compromiso, seguir creando oportunidades para que más chicos y chicas puedan estar representando a sus regiones en eventos como este”, señaló.

En la misma línea, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó el rol que cumple el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social.

“Nosotros vemos el deporte como inclusión, vemos el deporte como desarrollo, vemos el deporte como una herramienta social. Entonces el rol transformador del deporte se plasma en actividades como esta”, afirmó.

Una competencia inédita en el cono sur del continente

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 serán la primera edición de esta competencia que se realizará en el hemisferio sur y marcarán un hito para el deporte y la inclusión en Chile. Para atletas como Martín, el camino hacia este gran evento representa también una oportunidad para seguir desarrollándose y enfrentar nuevos desafíos deportivos.

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