Promesa del Taekwondo Rancagüino: Benjamín Droguett brilla en su debut adulto

Con apenas 18 años, el deportista local Benjamín Droguett Cortez se está posicionando como una de las realidades más sólidas del taekwondo en la región de O’Higgins. Su reciente transición a los combates de la categoría de adultos ha marcado un hito en su incipiente carrera, ratificando su excelente momento deportivo con importantes victorias consecutivas a nivel nacional.

Un feliz debut en Adulto

El mayor logro reciente de Droguett se concretó en el Grand Prix de Los Ángeles (región del Bío-Bío), certamen en el cual debutó oficialmente en la categoría Adulto y logró adjudicarse el primer lugar. Esta victoria no solo representa un debut exitoso ante oponentes de mayor experiencia, sino que confirma su proyección en el circuito nacional.

Asimismo, el atleta local validó su dominio en casa al coronarse campeón y obtener el primer lugar en el Campeonato Gran Rancagua, demostrando regularidad competitiva y un alto rendimiento técnico en el tatami.

Una trayectoria en ascenso

Benjamín Droguett compite actualmente en la división de -68 kg y ostenta el grado de cinturón amarillo-verde (6° Gup). Su evolución técnica es fruto de un trabajo disciplinado en la escuela Kumgang Chil Jang, dirigida por el experimentado maestro Roberto Castro (3.er Dan). La preparación de la escuela, enfocada tanto en la exigencia física como en la templanza mental, ha sido clave para que el joven deportista supere constantemente sus propios límites.

Dentro de sus palmarés y logros recientes también se destacan: dos primeros lugares en el Campeonato de San Vicente; segundo lugar en la Copa Rancagua Open, y; una destacada participación en el Encuentro Promesas O’Higgins.

Es más, el desempeño de Droguett lo posiciona hoy como uno de los proyectos deportivos más promisorios de la zona. Desde su escuela y entorno cercano destacan que este esfuerzo constante busca inspirar a la comunidad de Rancagua a sumarse al desarrollo y apoyo del deporte local, visibilizando a los nuevos talentos que emergen de la región.