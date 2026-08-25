Realizarán taller para técnicos comunales del fútbol amateur

El próximo sábado, de 10 a 16.30 horas, se realizará un importante taller dirigido a formadores en el fútbol amateur.

Se trata de una inducción ARFA, que tendrá la participación de los técnicos de las selecciones comunales. Dicha instancia se realizará en las dependencias de la Asociación Regional y será dirigida por el director técnico Gerardo Silva Díaz y la comisión técnica regional. Asimismo, tendrá como invitado especial al exjugador profesional Cristóbal «Pachorra» González.

Dentro de las temáticas que se abordarán están los aspectos metodológicos de competición, las nuevas reglas del juego y de arbitraje, así como la comunicación y el liderazgo.