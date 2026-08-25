River Plate y Santa Fe se miden por la llave 3

El Millonario y el Cardenal igualaron 0-0 en el partido de ida y definirán mañana, en el Estadio Mas Monumental, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. El cotejo comenzará a las 20:30 horas.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Esteban Ostojich es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Blooming 1 vs River Plate 1 (8 de abril)

: Blooming 1 vs River Plate 1 (8 de abril) Fase de Grupos : River Plate 1 vs Carabobo 0 (15 de abril)

: River Plate 1 vs Carabobo 0 (15 de abril) Fase de Grupos : RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril)

: RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril) Fase de Grupos : Carabobo 1 vs River Plate 2 (7 de mayo)

: Carabobo 1 vs River Plate 2 (7 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo)

: River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 3 vs Blooming 0 (27 de mayo)

: River Plate 3 vs Blooming 0 (27 de mayo) Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)

Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana

Playoffs Octavos : Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)

: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio) Playoffs Octavos : Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)

: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio) Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)

Horario River Plate y Santa Fe, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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