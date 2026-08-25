San Fernando: Municipalidad y gremio de colectiveros aborda fórmulas para ampliar recorridos y dar cobertura a la futura Feria de Abastos

La tarde de este lunes, el alcalde Pablo Silva Pérez encabezó un equipo municipal que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las seis líneas de colectivos presentes en la comuna, instancia en la que se revisó el estado de avance de los acuerdos abordados en encuentros anteriores y se analizaron nuevas acciones orientadas a seguir mejorando la conectividad y el transporte para los vecinos y vecinas de San Fernando.

Durante la jornada se abordaron materias vinculadas a conectividad, mejoramiento de calles y fiscalización, además de aspectos relacionados con los paraderos y el funcionamiento del transporte colectivo. En este contexto, el alcalde destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con los representantes del gremio y de coordinar aquellas gestiones que requieren la participación de la Seremi de Transportes.

“Es una reunión periódica que sostenemos con las diferentes líneas de colectivos para ir viendo avances en temas de conectividad, mejoramiento de calles y fiscalización, tanto de paraderos como de distintas situaciones que competen al transporte colectivo. Esto tenemos que hacerlo, obviamente, en conjunto con la Seremi de Transportes, con la que próximamente sostendremos una reunión para avanzar en materias que requieren su supervisión”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue el proyecto de Feria de Abastos de San Fernando, respecto del cual los dirigentes gremiales solicitaron conocer mayores antecedentes y las condiciones que permitirían adaptar sus recorridos para atender el nuevo sector.

En ese sentido, el jefe comunal valoró especialmente la disposición manifestada por los colectiveros para colaborar con el proyecto y facilitar el acceso de la comunidad al recinto. “Hubo muy buena disposición, especialmente del gremio de los colectiveros, incluso para colaborar con el proyecto de Feria de Abastos de San Fernando. Ellos están disponibles para realizar modificaciones a sus recorridos y llegar a ese sector para entregar un servicio a nuestros vecinos”, explicó.

Por su parte, Rodrigo Pavez, dirigente de la Línea 101 de colectivos, destacó que durante la reunión pudieron conocer mayores antecedentes respecto del eventual traslado de la Feria de Abastos hacia el sector de El Trapiche y plantear las alternativas para ampliar sus recorridos.

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“Fue una reunión informativa, donde le planteamos al alcalde la necesidad de contar con mayor información sobre el cambio de la feria hacia el sector de El Trapiche y conocer cuáles son las condiciones para poder ampliar nuestro recorrido hacia ese lugar. Sabemos que debemos solicitar la autorización a la Seremi de Transportes y tenemos toda la voluntad de trabajar para que, si la feria se traslada, podamos proveer de locomoción colectiva a la gente que se dirija hacia ese sector”, indicó.

Finalmente, desde el municipio se destacó que este tipo de instancias permiten avanzar de manera coordinada en soluciones concretas para las necesidades de movilidad de la comuna, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el municipio y los distintos actores del transporte.