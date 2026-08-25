Senador Castro logra compromiso de Agricultura para ir en ayuda de pequeños productores afectados por heladas en Peumo

Las consecuencias de las heladas que golpearon a Peumo el pasado 3, 4 y 5 de junio llegaron hasta el Ministerio de Agricultura. El senador por la región de O’Higgins Juan Luis Castro, junto a representantes de pequeños productores de la comuna y profesionales de Prodesal, se reunieron con el ministro Jaime Campos para plantear la magnitud de las pérdidas y solicitar medidas que permitan enfrentar tanto la emergencia actual como futuros eventos climáticos.

Según los antecedentes entregados durante la reunión, Prodesal cuenta con cerca de 300 usuarios en Peumo. De ellos, 100 tienen a la palta como rubro principal y otros 39 la mantienen como segunda actividad productiva. En total, 139 agricultores resultaron afectados por las bajas temperaturas. Las estimaciones realizadas sitúan las pérdidas entre los $400 y $500 millones.

Tras la reunión, el senador Castro señaló que uno de los principales avances fue el compromiso del ministro de revisar la situación de los pequeños palteros frente al seguro agrícola, instrumento del que actualmente se encuentran excluidos. “La realidad de los palteros de Peumo, que están hoy totalmente damnificados por las heladas, fue bien recibida por el ministro», afirmó Castro.

El parlamentario recalcó que la respuesta no puede limitarse a enfrentar las pérdidas inmediatas y que se requieren herramientas para disminuir el impacto de futuras heladas, especialmente entre agricultores que no tienen capacidad económica para financiar por sí solos sistemas de protección. “Se va a trabajar rápidamente en un sistema que permita técnicamente evitar o contraponer los efectos de las heladas. Esto se trata de proteger y levantar a la pequeña agricultura, porque aquí no solo se perdió la producción de este año. En algunos casos el árbol también fue destruido y recuperar esa capacidad productiva demora mucho más”, agregó.

El ministro Jaime Campos reconoció la necesidad de revisar los instrumentos existentes y comprometió gestiones con las autoridades sectoriales. “Me han planteado la necesidad de reformular el seguro agrícola para que este tipo de frutos también pueda estar cubierto; la necesidad de contar con elementos de inversión que permitan controlar o mitigar los efectos de estos cambios climáticos y la asistencia crediticia que es tan necesaria para favorecer la inversión”, señaló el secretario de Estado.

Campos agregó que asumió el compromiso de abordar personalmente la situación y buscar, junto a las autoridades regionales, una respuesta para los productores afectados. Entre las medidas inmediatas se encuentra revisar con Agroseguros la exclusión que actualmente afecta a los palteros y coordinar con la Seremi de Agricultura e INDAP alternativas concretas de apoyo. También se abordaron las prórrogas para productores que mantienen créditos, respecto de las cuales ya existen instrucciones generales.

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Por su parte, Juan Miranda, de Prodesal Peumo, explicó que el objetivo es que las tecnologías que hoy existen puedan efectivamente llegar a la agricultura familiar campesina. “Conversamos sobre cómo afrontar estas heladas también a mediano y largo plazo, viendo los instrumentos que existen en INDAP, cómo mejorarlos y cómo bajar las tecnologías disponibles a los pequeños agricultores”, indicó.

En la misma línea, Viviana Martínez, representante de productores de palta de Peumo, valoró especialmente que el ministro se comprometiera a revisar la cobertura del seguro agrícola. “Nosotros, como palteros, estamos excluidos de los agroseguros, no así otros rubros. Me voy contenta porque el ministro dijo que lo iba a revisar y también se comprometió a trabajar medidas de largo plazo para mitigar las heladas, que para nosotros es muy importante”, sostuvo.

La representante de los usuarios de Prodesal de Peumo, Gladys Contreras, destacó además la importancia de aliviar las obligaciones financieras de quienes perdieron su producción. “Es bastante positivo para los agricultores, porque muchos se complican teniendo que pagar cuando no reciben una producción. Para nosotros esta reunión significa un avance y esperamos que nuestra tierra pueda volver a florecer y dar frutos”, señaló.

La dirigenta también puso énfasis en el papel de las mujeres dentro de la pequeña agricultura de la comuna, destacando que fueron agricultoras quienes participaron directamente en la reunión y expusieron ante el ministro la situación que atraviesan las familias.