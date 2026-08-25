UOH asegura que están garantizadas las condiciones para formar médicos

La UOH salió al paso de los cuestionamientos formulados por docentes de la carrera de Medicina respecto de la nueva estructura de conducción y de las condiciones en que se desarrolla la formación de los estudiantes, asegurando que la carrera cuenta con las condiciones necesarias para continuar funcionando.

Los académicos han manifestado reparos a la eliminación de la actual Jefatura de Carrera y han advertido que, a su juicio, los cambios no garantizarían adecuadamente las condiciones académicas y de gobernanza necesarias para la formación médica. Los planteamientos fueron expuestos en una carta abierta cuyos principales cuestionamientos fueron recogidos por El Rancagüino en la publicación de este lunes. «Docentes de Medicina UOH cuestionan nueva estructura de conducción y advierten por condiciones de la carrera»

A esos cuestionamientos se sumó durante esta jornada el Consejo Regional O’Higgins del Colegio Médico, que manifestó su preocupación por la modificación de la estructura de conducción de Medicina y planteó la necesidad de que la carrera cuente con una conducción académica médica idónea, con atribuciones claras y con instancias efectivas de participación y diálogo. Declaración del Colegio Médico O’Higgins sobre la situación académica de Medicina UOH

Frente a estos planteamientos, el prorrector de la UOH, Álvaro Cabrera Maray, defendió las medidas adoptadas y aseguró que la controversia responde principalmente a problemas de gestión administrativa que la universidad busca corregir, sin afectar la calidad formativa de la carrera.

Cabrera afirmó que Medicina constituye “un orgullo para la universidad y para la región de O’Higgins”, recordando que fue una de las carreras con las que se inició el proyecto universitario regional y que actualmente, además de la formación de médicos, contempla cinco especialidades médicas.

La autoridad hizo una distinción entre la calidad formativa de la carrera y las dificultades de gestión registradas durante el primer semestre, asegurando que la evaluación institucional es positiva.

“En general la calidad formativa de la carrera es de gran nivel”, sostuvo, destacando que Medicina se encuentra acreditada por segunda vez, con una acreditación avanzada por cuatro años, vigente hasta 2029.

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Agregó que, según las cifras entregadas por la institución, el 100% de sus egresados aprueba a la primera el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), mientras que la carrera registra un 94% de retención al tercer año y un 100% de empleabilidad.

UOH reconoce problemas administrativos

El prorrector de la UOH, Álvaro Cabrera, defendió la nueva estructura de conducción de Medicina y aseguró que están garantizadas las condiciones para la formación de médicos.

El prorrector reconoció que durante el primer semestre la carrera enfrentó dificultades en materia administrativa y de gestión. Asimismo, confirmó que existieron convenios de honorarios que no fueron pagados oportunamente debido a problemas de tramitación, situación que atribuyó a deficiencias en determinados procesos administrativos.

“Había una situación que es real, nosotros la reconocimos y la lamentamos”, señaló, explicando que un convenio no puede ser pagado si previamente no se tramita correctamente, al igual que las respectivas boletas.

Según Cabrera, precisamente estas dificultades están entre las razones que llevaron a la universidad a modificar la estructura de conducción de Medicina.

La nueva organización contempla una Subdirección de Medicina, dependiente de la Dirección de la Escuela de Salud, con funciones relacionadas con gestión, administración, seguimiento de procesos y planificación.

La idea, explicó, es sacar parte de esa carga administrativa de los docentes médicos para que puedan concentrarse en las labores propiamente académicas, disciplinarias y curriculares.

“Es una medida que viene a hacerse cargo de los problemas que hemos detectado, que son de gestión y administración, y que a la vez permite fortalecer aquella área que ha funcionado muy bien, que es el área formativa, disciplinaria y curricular”, afirmó.

“La jefatura de carrera no se elimina”

Uno de los principales cuestionamientos de los docentes apunta a la eliminación de la Jefatura de Carrera de Medicina. Frente a ello, Cabrera fue categórico en señalar que dicha función no desaparece, sino que parte importante de sus atribuciones serán asumidas por la nueva Subdirección de Medicina.

“La jefatura de la carrera no se elimina. Las funciones de la jefatura de la carrera se traspasan a esta subdirección de Medicina”, aclaró.

Según el prorrector, las funciones relacionadas con gestión, planificación y control de procesos pasarán a esta nueva estructura, mientras que los aspectos disciplinarios y formativos tendrán un espacio específico a través de un Consejo Asesor de Medicina, integrado por médicos de la región.

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El Consejo Asesor comenzará sus funciones esta semana y contará entre sus integrantes con la presidenta del Colegio Médico Regional, además de uno de los coordinadores académicos de Medicina.

La instancia, explicó Cabrera, permitirá abordar materias formativas y disciplinarias y eventualmente analizar la incorporación de una figura referente en el ámbito disciplinar de Medicina, que complemente la gestión administrativa de la nueva subdirección.

Más de 15 reuniones con docentes

Ante los cuestionamientos de los académicos respecto de su participación en el proceso, el prorrector aseguró que la Universidad ha mantenido abiertos los canales de diálogo.

Según Cabrera, la rectora y el vicerrector académico han sostenido más de 15 reuniones con docentes médicos, coordinadores académicos, estudiantes y representantes del Colegio Médico, instancias en las que se abordaron distintas problemáticas de la carrera.

“Las opiniones que ellos han manifestado han sido tomadas en cuenta en estas decisiones que se están tomando”, afirmó.

No obstante, reconoció que las conversaciones no significan que todas las posiciones necesariamente sean coincidentes. Explicó que, finalmente, la definición de la estructura administrativa de una carrera corresponde al equipo de rectoría.

“Las distintas instancias de la universidad tienen distintas atribuciones y la decisión final de algo como la estructura administrativa asociada a la carrera es una decisión del equipo de rectoría”, indicó.

Al mismo tiempo, aseguró que las inquietudes planteadas por los docentes estuvieron en la base de la decisión adoptada.

UOH descarta falta de diálogo

Cabrera negó que exista un cierre de los canales de comunicación con los académicos, asegurando que durante esta semana está prevista una nueva reunión con docentes para abordar los planteamientos contenidos en la carta que cuestiona la nueva estructura.

También mencionó la continuidad de una mesa de trabajo con estudiantes, instancia que funciona desde el primer semestre y que reúne a representantes estudiantiles con autoridades de la Escuela de Salud y Asuntos Estudiantiles.

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“El tema es que los canales de conversación han estado abiertos y siguen abiertos. No se ha agotado, y no hay un tema como de falta de diálogo o de cierre del diálogo en ningún caso”, aseguró.

Estas leyenda y otras similares están pegadas en varias partes del campus.

Universidad sostiene que condiciones están garantizadas

Uno de los aspectos centrales de los cuestionamientos docentes es si actualmente están dadas las condiciones para continuar impartiendo la carrera.

En este punto, el prorrector manifestó un desacuerdo con ese planteamiento y subrayó que “hoy día la universidad ha tenido y sigue demostrando todas las capacidades para que se mantenga la formación”, asegurando además que la institución no enfrenta problemas financieros.

Cabrera sostuvo que, de acuerdo con el estudio más actualizado de salud financiera de la Superintendencia de Educación Superior, la UOH se encuentra en el nivel superior de dicho indicador.

A ello sumó los campos clínicos disponibles para los estudiantes, detallando que la Universidad cuenta con 53 convenios, entre ellos uno de 10 años con el Hospital Franco Ravera Zunino, principal campo de práctica de la carrera.

En relación con el número de estudiantes matriculados, la capacidad de infraestructura y los campos clínicos, la autoridad sostuvo que la matrícula de Medicina se ha estabilizado desde 2021 en torno a los 90 nuevos estudiantes por año.

“Eso como una medida de responsabilidad para poder asegurar la formación de calidad de cada una de esas personas”, señaló.

Cabrera agregó que, debido a la baja deserción de Medicina, la Universidad puede proyectar con anticipación la cantidad de estudiantes que deberá enviar a hospitales, consultorios y otros campos clínicos, permitiendo relacionar el número de matriculados con la capacidad formadora disponible.

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UOH valora preocupación del Colegio Médico

Respecto del pronunciamiento emitido este lunes por el Colegio Médico O’Higgins, el prorrector valoró que la organización gremial se mantenga atenta a lo que ocurre con la carrera de Medicina de la UOH.

En su declaración, el gremio señaló que ha planteado a la Rectoría la necesidad de que la carrera cuente con una conducción académica médica idónea, a cargo de un médico o médica con conocimiento de sus objetivos curriculares y atribuciones claras. También pidió que las decisiones sobre la conducción académica se desarrollen con transparencia y contemplen instancias efectivas de participación y diálogo, con el objetivo de resguardar la continuidad y calidad del proceso formativo.

Cabrera aseguró que la Universidad ha sostenido numerosas reuniones con la directiva regional del Colegio Médico, incluyendo un encuentro durante la semana pasada.

Sin embargo, planteó que las decisiones relativas a la estructura interna de la carrera corresponden a la Universidad y que, por ahora, no consideran necesaria una mediación externa.

“Entendemos que hay decisiones que son internas de la universidad y que nosotros tenemos todos los canales internos necesarios para conversar con los docentes, conversar con los estudiantes y encontrar las soluciones que se requieran”, afirmó.

Mientras los docentes y el Colegio Médico han expresado preocupación por la estructura de conducción y las condiciones de funcionamiento de Medicina, la institución sostiene que el principal problema detectado es de gestión administrativa y que precisamente la nueva estructura busca resolverlo sin afectar la calidad formativa.

LAS CLAVES DE LA CONTROVERSIA