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Volcamiento de vehículo al río moviliza a bomberos de Malloa y San Vicente

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Pasadas las 07:40 horas de este martes, personal de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua y Malloa fue despachado tras recibirse la alerta por un accidente vehicular en el sector Santo Domingo, comuna de Malloa.

En el lugar, la unidad RX-1 del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, que concurrió en apoyo a Malloa, verificó que se trataba del volcamiento de un vehículo que terminó en el río, con dos personas involucradas.

También trabajaron en la emergencia las unidades B-1 y RX-5 del Cuerpo de Bomberos de Malloa.

Las circunstancias en que se produjo el accidente son materia de investigación.

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