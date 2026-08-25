Volcamiento de vehículo al río moviliza a bomberos de Malloa y San Vicente

Pasadas las 07:40 horas de este martes, personal de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua y Malloa fue despachado tras recibirse la alerta por un accidente vehicular en el sector Santo Domingo, comuna de Malloa.

En el lugar, la unidad RX-1 del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, que concurrió en apoyo a Malloa, verificó que se trataba del volcamiento de un vehículo que terminó en el río, con dos personas involucradas.

También trabajaron en la emergencia las unidades B-1 y RX-5 del Cuerpo de Bomberos de Malloa.

Las circunstancias en que se produjo el accidente son materia de investigación.