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40 toneladas de neumáticos serán valorizadas tras exitosa campaña de reciclaje en cuatro comunas de O’Higgins

La iniciativa, impulsada por la Seremi del Medio Ambiente y ejecutada junto a los municipios de Codegua, Coinco, Machalí y Pichidegua, permitió recolectar cerca de 40 toneladas de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), que serán valorizados en la planta de Arrigoni Ambiental NFU, ubicada en Mostazal.

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Por: Fernando Ávila F.

Una exitosa campaña regional de reciclaje de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) permitió recolectar cerca de 40 toneladas de neumáticos en las comunas de Codegua, Coinco, Machalí y Pichidegua, iniciativa impulsada por la Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins en conjunto con los municipios participantes y la empresa Arrigoni Ambiental NFU.

El cierre de esta campaña se concretó con la recepción por parte del seremi del Medio Ambiente de O’Higgins, José Pablo Lagos, de los más de 4 mil kilos de neumáticos recolectados por la Municipalidad de Machalí, completando así el proceso de recolección desarrollado en las cuatro comunas y que tuvo gran participación de vecinos y vecinas.

Al respecto, José Pablo Lagos, destacó el compromiso de las comunidades y municipios que participaron en la campaña. “Estamos muy contentos con los resultados de esta campaña, porque logramos recuperar cerca de 40 toneladas de neumáticos que, de otra manera, podrían haber terminado en microbasurales o afectando nuestros ecosistemas. Esto demuestra que cuando los municipios, los privados y las comunidades trabajamos juntos, podemos generar soluciones concretas para nuestros residuos y avanzar en la implementación de la Ley REP en nuestra región”, señaló.

Los neumáticos fueron trasladados a la planta de Arrigoni Ambiental NFU, ubicada en la comuna de Mostazal, donde serán sometidos a procesos de valorización para reincorporar sus materiales a nuevos usos, evitando que estos residuos terminen abandonados en sitios eriazos, microbasurales o entornos naturales.

Al respecto, Mauricio Bravo Carvallo, gerente general Arrigoni Ambiental NFU, sostuvo que “Esta campaña nos permite acercar hoy los beneficios de la Ley REP a diversas comunas de nuestra región, donde su implementación irá avanzando progresivamente durante los próximos años. Contar con una planta de valorización en O’Higgins nos permite acelerar ese impacto, trabajando junto a la Seremi y los municipios para que estos neumáticos tengan desde ya un destino adecuado y circular”.

Esta iniciativa se enmarca en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) del Ministerio del Medio Ambiente, que establece a los neumáticos como uno de los productos prioritarios y promueve una gestión adecuada de sus residuos, avanzando hacia una economía circular.

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La autoridad agregó que “cada neumático que logramos recuperar y valorizar es un residuo menos contaminando en nuestro entorno y un nuevo recurso que puede volver al ciclo productivo. Agradecemos tanto a los municipios como a las vecinas y vecinos de Codegua, Coinco, Machalí y Pichidegua que se sumaron a esta iniciativa y demostraron que la economía circular también se construye desde los territorios”.

Desde la Seremi del Medio Ambiente se valoró especialmente el trabajo colaborativo desarrollado con los municipios, destacando que estas campañas permiten acercar la implementación de la Ley REP a las comunidades y generar conciencia sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos.

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