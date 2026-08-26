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A sala llena se vivió la Avant Premiere de “Coyote vs. Acme” en Rancagua

La actividad fue organizada como un regalo de El Rancagüino para sus lectores y clientes, en el marco de la celebración de sus 111 años de historia

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Una entretenida jornada de cine disfrutaron los lectores y clientes de El Rancagüino, quienes este sábado 22 de agosto llegaron hasta Cinemark, en Mall Open Plaza de Rancagua, para ser parte de la Avant Premiere de “Coyote vs. Acme”.

La función se desarrolló a sala llena y se convirtió en una instancia especial para compartir en familia y disfrutar de esta esperada producción en la pantalla grande.

La actividad fue organizada como un regalo de El Rancagüino para sus lectores y clientes, en el marco de la celebración de sus 111 años de historia y compromiso con la comunidad de la región de O’Higgins.

Con esta iniciativa, el diario continúa celebrando junto a sus lectores un nuevo aniversario, agradeciendo la confianza y compañía que han marcado sus más de once décadas de trayectoria en la región.

Todo esto fue posible, gracias a la alianza con BF Distribution y a Cinemark, quienes siempre tienen la mejor disposición de apoyar al diario El Rancagüino en cada año de su aniversario.

Joaquín Orellana, Claudio Barrios, Glenda Barrios, Paula Barrios, José Pablo Barrios.
Augusto González, Elizabeth Rodríguez, Julián González
Familia Soto-Lillo y Bobadilla-Lillo.
Familia Valderrama-Sepúlveda.
Verónica Viedma Guzmán y Nadia Aliaga Viedma.
Francis Rojas y Mauro Triviño.
Andrea Caro y Gustavo Aracena.
Familia Aránguiz-Contrera.
Vanessa Farias y Francisco Farias.
Ximena Mella y Vanessa Pérez.
Beatriz Parada Veliz y Nicolás Pinto.
Guillermo Montenegro Poblete e Irma Parrao Arce.
Silvia Pozas Raimilla y Martina Zúñiga.
Guillermo Chacón y Gabriel Molina.
Pedro Pablo Silva Hernández y Ximena Hernández.
Agustín Díaz y Carla González.
Familia Moreno-Campos.
Susana Aliste y Nicolás Rivera.
Francis Rojas, Angie Cáceres, Isamar Boscán, Ignacio González, Yulihanna Flores y Mauro Triviño.
José Arévalo y Luis Arévalo.
Alexis Apablaza y María José Améstica.
Rosa González y Walter Venegas.
Familia Muñoz-Pardo.
Yasna Araya y Jorge Vargas.
Cristian Arriola y Raimundo Arriola.
León Gómez y Carola Ilabaca.
Familia Muñoz-Rodríguez.
Maite Miranda, Carla Fuentes, Máximo Miranda y Nelson Miranda.
Elena Ahumada, Sonia Arellano y Santiago Ahumada.
Alfredo Bravo, Lucas David Vera, Sophia Páez y Aisbeth Velazco.
Catalina Alfaro y Mónica Jara.
Ingeborg Monje, Catalina Caroca y Benjamín Caroca.
Florencia Jorquera Dinamarca y Gaspar Maldonado.
Matías Salazar y Pía Fuentes.
Amelia Montecinos, Amanda Montecinos y Margarita Martínez.
Familia Cofré-Menas.
María Rojas y Cristian Donoso.
Ian Valdebenito, Jacinta Olave y Tomás Contreras.
Camila Del Río y Diego Ramírez.
Familia Alvear-Klug.
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