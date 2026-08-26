A sala llena se vivió la Avant Premiere de “Coyote vs. Acme” en Rancagua

Una entretenida jornada de cine disfrutaron los lectores y clientes de El Rancagüino, quienes este sábado 22 de agosto llegaron hasta Cinemark, en Mall Open Plaza de Rancagua, para ser parte de la Avant Premiere de “Coyote vs. Acme”.

La función se desarrolló a sala llena y se convirtió en una instancia especial para compartir en familia y disfrutar de esta esperada producción en la pantalla grande.

La actividad fue organizada como un regalo de El Rancagüino para sus lectores y clientes, en el marco de la celebración de sus 111 años de historia y compromiso con la comunidad de la región de O’Higgins.

Con esta iniciativa, el diario continúa celebrando junto a sus lectores un nuevo aniversario, agradeciendo la confianza y compañía que han marcado sus más de once décadas de trayectoria en la región.

Todo esto fue posible, gracias a la alianza con BF Distribution y a Cinemark, quienes siempre tienen la mejor disposición de apoyar al diario El Rancagüino en cada año de su aniversario.