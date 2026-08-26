Camión protagoniza violento accidente vehicular a la altura de San Fernando

A eso de las 14:00 horas de este miércoles, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando, concurrieron a verificar un procedimiento por un accidente de tránsito en la Ruta 5, kilómetro 135, pista oriente, donde, por causas que se investigan, un camión perdió el control colisionando a tres vehículos menores, ingresando a una automotora que está al costado del servicentro Aramco.

A raíz del accidente, cuatro personas resultaron lesionadas, uno de los ocupantes del vehículo menor y, el conductor del camión, los que fueron trasladados al Hospital de San Fernando.

Para el trabajo de los equipos de emergencia se mantuvo una pista habilitada. Se investiga la causa que provocó el violento desenlace.