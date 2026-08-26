Chimbarongo: Can en la vía provoca volcamiento de vehículo dejando a una persona en estado grave

Alrededor de las 07:50 de la mañana de este miércoles, personal de Carabineros de la Subcomisaria de Chimbarongo concurrió a verificar un procedimiento por un accidente de tránsito, ocurrido en la Ruta 5, kilómetro 140, dirección sur, donde, por causas que se investigan, un vehículo, en el cual se desplazaban dos personas de sexo masculino, habría perdido el control de su móvil al cruzarse un canino en la vía, provocando su posterior volcamiento.

A raíz del accidente, uno de los ocupantes presentaría lesiones de carácter grave, siendo ambos trasladados en una ambulancia hasta el Hospital de San Fernando.