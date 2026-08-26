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Cobresal se enfrentará ante Palestino por la fecha 21

Palestino se mide ante Cobresal en el estadio Huachipato-CAP Acero el viernes 28 de agosto a las 18:30 horas.

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A partir de las 18:30 horas el próximo viernes 28 de agosto, Palestino enfrentará a Cobresal en el estadio Huachipato-CAP Acero, por el duelo correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno.

Así llegan Cobresal y Palestino

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal llega con resultado de empate, 3-3, ante D. La Serena. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 10 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

Palestino llega triunfante luego de ver caer a O'Higgins con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Palestino se impuso por 4 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 12 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (10 PG – 3 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 Palestino 33 20 10 3 7 5
4 Ñublense 32 19 8 8 3 3
15 Cobresal 18 20 5 3 12 -10

Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Deportes Limache: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Coquimbo Unido: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. Concepción: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs U. Concepción: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. Católica: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Deportes Limache: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobresal y Palestino, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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