Con un aceite de motor adecuado en días fríos aseguras el máximo rendimiento de tu vehículo

Frente a la presencia de bajas temperaturas y nevadas pronosticadas, la lubricación del automóvil se vuelve fundamental para mantener el motor en óptimas condiciones y ase-gurar trayectos seguros. En este contexto, los expertos de Enex-Shell Lubricantes explican que, durante el frío, las partes superiores del circuito de lubricación del motor están más expuestas al desgaste en el momento del arranque, ya que el aceite se vuelve más viscoso y tarda en circular por todas las piezas del motor.

Un aceite de motor adecuado para bajas temperaturas facilita el arranque en frío, mejora la lubricación y ayuda a que el motor alcance su rendimiento óptimo. Eso sí, debe ser el grado de viscosidad recomendado por el fabricante, por ejemplo, 0W-20 o 5W-30, siendo la letra W la que indica el comportamiento del aceite en frío.

Este fenómeno puede provocar arranques en seco, un incremento en el roce y daño en componentes críticos. “Es fundamental utilizar lubricantes sintéticos que fluyan rápido y lleguen antes a todas las partes del motor, para así formar una película protectora desde el primer segundo. Esto permite que el motor experimente menos desgaste, incluso en condiciones bajo cero en la nieve, optimizando su funcionamiento y extendiendo su vida útil, además de reducir el consumo de energía y combustible”, explica Carlos Becerra, jefe de Soporte Técnico Lubricantes de Enex. “Elegir un lubricante sintético con tecnología avanzada marca una diferencia real. Su capacidad para proteger desde el arranque, incluso en condiciones extremas, permite conducir con mayor tranquilidad.”, finaliza Bece-rra. (Fuente: Enex-Shell).