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Por la fecha 19, Coquimbo Unido recibirá a U. Católica

Toda la previa del duelo entre Coquimbo Unido y U. Católica. El partido se juega en el Coloso del llano hoy a las 18:00 horas.

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Coquimbo Unido tendrá hoy como rival a U. Católica, a las 18:00 horas en el Coloso del llano, por la fecha 19 del campeonato chileno.

Así llegan Coquimbo Unido y U. Católica

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

En su visita anterior, Coquimbo Unido empató por 1 con D. Concepción. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

A U. Católica no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Ñublense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 11 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de U. Católica.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (9 PG – 3 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 Palestino 33 20 10 3 7 5
5 U. Católica 30 19 9 3 7 13
9 Coquimbo Unido 26 18 7 5 6 3

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Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs Huachipato: 30 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs U. Concepción: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 21: vs O'Higgins: 31 de agosto – 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Everton: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y U. Católica, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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