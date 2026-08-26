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Detienen a sujeto de nacionalidad china por presunto delito de maltrato animal

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Tras recibir la alerta de la comunidad por un posible maltrato animal, personal de Carabineros de la Tercera Comisaría de la comuna de Rancagua Oriente, acompañados de funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la unidad policial y, personal veterinario de la Municipalidad de Rancagua, verificaron la situación.

Ello, derivó en la detención de un sujeto de nacionalidad china, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En el lugar fueron encontrados dos canes, los que no se encontraba en las mejores condiciones de salud, siendo atendidos por personal médico y trasladados hasta un lugar seguro.

Cabe destacar que los animales encontraban al interior de una construcción que en el futuro será un mall chino.

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