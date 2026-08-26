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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Fred Gayoso se calza el buzo de Chimbarongo FC con la misión de salvarlos del descenso

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Luego de la salida -el martes- de Rodrigo Pérez de la dirección técnica de Chimbarongo FC, el club informó este martes que ya tienen un nuevo entrenador para buscar la salvación y no caer a la Tercera B.

Se trata de Fred Gayoso, profesional que ya dirigió a los mimbreros en 2016, quien en esta jornada tuvo su primera práctica al mando del equipo.

Pero, Gayoso, no llega solo al elenco verde. En esta oportunidad repetirá la exitosa dupla que con Deportes Rengo ganó uno de los torneos de la Tercera División. Mario “Oso” Núñez será su ayudante.

En el cuerpo técnico también está quien ha sido su PF en otros procesos deportivos: Víctor Monsalva.

El estreno de Fred Gayoso al mando de Chimbarongo FC se producirá el fin de semana venidero, ya que el sábado a las 18 horas visitarán a Quintero Unido en la región de Valparaíso.

Hoy, el elenco del mimbre, marcha en el último lugar de la clasificación nacional con solo 14 puntos.

Fred Gayoso, y su ayudante Mario Núñez, fueron compañeros en O’Higgins de Rancagua en su época de futbolistas. Además, ya fueron dupla dirigiendo a Deportes Rengo.
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