HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Si tus problemas con tu pareja interfieren de ese modo en tu vida profesional, la solución parece sencilla. Es el momento idóneo para un cambio de ruta en tus planes sentimentales, y reconocer que te has equivocado de persona.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Vivirás un día productivo en cuestiones relacionadas con aspectos burocráticos, legales o de carácter oficial, tal vez relacionados con algún empleo. Trata de controlar tus nervios, porque todo saldrá a pedir de boca.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No quieras seguir poniendo puertas al campo, tienes que enfrentarte a la realidad, ahora que has visto que algo no está suficientemente claro en tu hogar; es el momento de abrir los ojos y enfrentarse a la realidad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Jornada muy marcada por el trabajo y las responsabilidades, que asumirás como propias y te sentirás muy a gusto desempeñándolas. Inicias una relación difícil a priori; piensa si te interesa seguir el camino que estás emprendiendo o quieres recuperar la calma.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy puedes recibir un regalo inesperado de esos que te levantan la moral para varios días. Serás capaz de desempeñar todos los planes que tenías previstos con éxito, y aún tendrás tiempo para más actividades.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Jornada algo complicada para los Virgo, las cosas no saldrán como esperaban. Altas dosis de flexibilidad y tolerancia serán necesarias para superarlo sin traumas. Al final del día podrán recibir una sorpresa por parte de una persona cercana.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy vas a tener ideas muy originales que serán bien acogidas en tu lugar de trabajo. Aprovecha la buena racha profesional para seguir luchando por tus proyectos. Puede ser un buen momento para retomar una antigua relación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Momento favorable para las relaciones con los demás, sobre todo para iniciar una etapa armoniosa y romántica si tienes pareja. En cualquier caso, aprovecha esta buena situación para ampliar conocimientos o información a través de las personas que puedas conocer.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

A pesar de que normalmente presentas un temperamento calmado, hoy podrías estallar si alguien te provoca. Tendrás suerte en los juegos de azar y podrías ganar una cantidad de dinero considerable. Si no te gusta jugar, lo tuyo serán las compras.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te espera hoy una cura de humildad, de la que saldrás algo tocado frente a personas que te conocen, pero te ayudará a tomar conciencia de que los demás también tienen sus razones para actuar de determinadas maneras.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El trabajo será hoy tu carta de éxito ya que será valorado como se merece. Espera cambios positivos en algo que se encuentra estancado, lento. Económicamente no te podrás quejar ya que te llegará dinero de fuentes inesperadas. Pon en práctica todo lo que tengas en mente.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Hoy repartirás el amor entre diversión y placer, te sentirás pleno y feliz. El trabajo será una balsa de aceite y el tiempo correrá como nunca. Se fortalece la tendencia al liderazgo, lucha hasta el final para conseguir tus objetivos.