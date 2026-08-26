Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Incendio en local comercial movilizó a Bomberos de San Vicente

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Durante la mañana de este miércoles, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, despachó a la unidad B-3, correspondiente a fuego en un local comercial, esto en la intersección de calle Exequiel González con Avenida Central.

La emergencia se registró en un reconocido local de sushi de la comuna, ubicado a pocos pasos del terminal de buses. Tras el llamado de personas que se encontraban en el lugar, al arribar se constató un amago de incendio estructural en una pared colindante entre locales comerciales.

En el lugar se trabajó en el enfriamiento del sector afectado, realizando revisión de puntos calientes y ventilación. Además, fue necesario retirar parte de la tabiquería para poder acceder a los sectores donde se concentraba una mayor temperatura y verificar que el fuego no continuara propagándose por el interior del muro. Finalmente, la emergencia fue controlada por el personal en el lugar.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Travely: equipaje de mano para volar ligero
4 horas hace
Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
5 horas hace
Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
5 horas hace
Travely: equipaje de mano para volar ligero
4 horas hace
Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
5 horas hace
Anuncios
carabineros san fernando
Chimbarongo: Can en la vía provoca volcamiento de vehículo dejando a una persona en estado grave
detenidos pichilemu
Cuatro detenidos en Pichilemu por vender droga mediante “delivery”
Anuncios
basket escolar 1
El básquetbol protagoniza las Olimpiadas Escolares de Rancagua
accidente san vicente
Dos lesionados deja accidente vehicular en Carretera de la Fruta
educacion vial 1
Estudiantes participaron en jornada de educación vial en Chimbarongo
JUGAR 1 PINTOR, ROBERTO MICHEELSEN
“La importancia de jugar”, la exposición que invita a recuperar la creatividad y la imaginación
Anuncios
Moto 1
Según estudio: cómo conducir motocicletas reduce el estrés y fomenta la concentración
ohiggins recoleta 1
O’Higgins visita a Recoleta buscando sellar su clasificación en la Copa Chile
AutoElectrico consejos
¿Tiene un auto eléctrico o piensa comprarse uno?: cinco consejos para sacarle provecho
798267_0
U. San Felipe vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026
756022_0_.1750978258
River Plate y Santa Fe se miden por la llave 3
798610_0
Colo Colo recibirá a Unión Española por la fecha 6 de la zona E
Anuncios