Incendio en local comercial movilizó a Bomberos de San Vicente

Durante la mañana de este miércoles, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, despachó a la unidad B-3, correspondiente a fuego en un local comercial, esto en la intersección de calle Exequiel González con Avenida Central.

La emergencia se registró en un reconocido local de sushi de la comuna, ubicado a pocos pasos del terminal de buses. Tras el llamado de personas que se encontraban en el lugar, al arribar se constató un amago de incendio estructural en una pared colindante entre locales comerciales.

En el lugar se trabajó en el enfriamiento del sector afectado, realizando revisión de puntos calientes y ventilación. Además, fue necesario retirar parte de la tabiquería para poder acceder a los sectores donde se concentraba una mayor temperatura y verificar que el fuego no continuara propagándose por el interior del muro. Finalmente, la emergencia fue controlada por el personal en el lugar.