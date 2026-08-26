Invertirán más de 8 mil millones de pesos en adquirir carros escala para Bomberos de seis comunas de O’Higgins

Más de 8 mil 189 millones pesos fueron aprobados por unanimidad en la Comisión Social y de Seguridad Pública del Consejo Regional (CORE), tras el ingreso del proyecto “Adquisición y Reposición de siete Unidades Aéreas para Bomberos de O’Higgins”, una iniciativa presentada por gobernador regional, Pablo Silva Amaya.

El plan considera la compra de seis carros orientados al trabajo en altura con un brazo articulado y una bomba especializada con escalera telescópica, este último vehículo llegaría a sustituir una máquina con más de 30 años de antigüedad en Rancagua.

“Estos carros cubrirán las emergencias de toda la región”, aseguró el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, agregando que “la seguridad de las personas es nuestra prioridad por eso hemos decidimos presentar un proyecto que se funde en la protección de la comunidad. Somos el Gobierno Regional que más invierte en Bomberos en el país”.

Las unidades se distribuirían en las comunas de Rancagua (2 carros), Machalí, San Vicente, San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu, permitiendo una capacidad de respuesta operativa ante situaciones de emergencias en las tres provincias de la región.

Una inversión histórica

Al respecto, el presidente regional de Bomberos O’Higgins, Juan Luis Fabia, sostuvo que “el gobernador de la región, Pablo Silva Amaya, ha priorizado una inversión histórica, la más grande del país en la historia, para la adquisición de siete vehículos de altura. Un proyecto que permitirá que los cuerpos de Bomberos de la región, en base a un plan estratégico regional, puedan enfrentar emergencias en altura”.

En tanto, el gobernador agregó que las unidades “son de una seguridad absoluta, se puede bajar una camilla, personas en situación de discapacidad. Es muy seguro, por lo tanto, va a permitir salvar muchas vidas o apagar incendios que estén complicando a la región”.

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Cabe consignar que, el proyecto ingresado por el gobernador regional pasará a trámite en el pleno de Consejo Regional, donde se decidirá de forma definitiva su posible implementación en O’Higgins.