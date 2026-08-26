Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

“La importancia de jugar”, la exposición que invita a recuperar la creatividad y la imaginación

La séptima exposición de artistas de la región de O’Higgins, organizada por el Rotary Club Machalí, reúne la obra del artista Roberto Michelsen Figueroa en la Casa de la Cultura de Rancagua. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Hasta la Casa de la Cultura de Rancagua llegó la exposición de pintura “La importancia de jugar”, del artista regional Roberto Michelsen Figueroa, una propuesta que invita a recuperar el juego como una experiencia humana y como una herramienta para imaginar, crear y sorprenderse.

La muestra corresponde a la séptima exposición de artistas de la región de O’Higgins impulsada por el Rotary Club Machalí, iniciativa que busca abrir nuevos espacios para el arte, reconocer el talento local y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

La inauguración contó con la participación del Coro de Profesores Fernando Morales, agrupación que además fue reconocida por sus 76 años de trayectoria, destacando su aporte a la cultura y a la música de la región.

Durante la jornada, el presidente del Rotary Club Machalí, Manuel Olmos Muñoz, entregó la bienvenida a los asistentes y valoró la posibilidad de continuar generando instancias para que artistas de O’Higgins puedan presentar sus trabajos y compartir sus creaciones con la comunidad.

“La importancia de jugar” nace de una propuesta desarrollada por Roberto Michelsen Figueroa durante 90 días consecutivos, período en que convirtió el juego en un ejercicio creativo que posteriormente llevó al lenguaje de la pintura.

La exposición plantea que jugar puede entenderse como una acción libre, desarrollada dentro de determinados límites de tiempo y espacio, y bajo reglas que son aceptadas voluntariamente. Desde esa mirada, el artista transforma una experiencia cotidiana en una oportunidad para explorar la creatividad y la expresión artística. La muestra también propone al visitante detenerse y recuperar una capacidad que muchas veces queda relegada en la vida adulta: jugar, imaginar y dejarse sorprender.

Anuncios

Así, las obras de Michelsen buscan ser contempladas y generar una reflexión en torno a esa parte de cada persona que todavía conserva la capacidad de crear, fabricar mundos e imaginar nuevas posibilidades.

“La importancia de jugar” permanecerá abierta en la Casa de la Cultura de Rancagua hasta el 29 de agosto, ofreciendo a la comunidad una nueva oportunidad para acercarse al trabajo de un artista de la región y, al mismo tiempo, reencontrarse con el valor del juego como una forma de expresión y encuentro.

El público recorrió las obras de Roberto Michelsen durante la inauguración de la séptima exposición de artistas de la región de O’Higgins.
El Coro de Profesores Fernando Morales estuvo a cargo de la presentación musical que abrió la jornada inaugural.
La Agrupación de Sordos de Rancagua “ASRA” se presentó en la oportunidad.
Rotary Club expresó su reconocimiento a Roberto Micheelsen por su contribución al arte y la cultura.
El presidente del Rotary Club Machalí, Manuel Olmos dirigió palabras a los presentes.
El público compartió junto al artista la presentación de “La importancia de jugar”, una exposición que combina reflexión y creatividad.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Travely: equipaje de mano para volar ligero
2 horas hace
Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
2 horas hace
Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
2 horas hace
Travely: equipaje de mano para volar ligero
2 horas hace
Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
2 horas hace
Anuncios
detenido droga 2
Transportaba más de dos kilos de marihuana al interior de bus interprovincial
labocar 1
Labocar investiga origen de incendio que dejó a una persona lesionada en Codegua
Anuncios
Moto 1
Según estudio: cómo conducir motocicletas reduce el estrés y fomenta la concentración
ohiggins recoleta 1
O’Higgins visita a Recoleta buscando sellar su clasificación en la Copa Chile
AutoElectrico consejos
¿Tiene un auto eléctrico o piensa comprarse uno?: cinco consejos para sacarle provecho
798267_0
U. San Felipe vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026
Anuncios
756022_0_.1750978258
River Plate y Santa Fe se miden por la llave 3
798610_0
Colo Colo recibirá a Unión Española por la fecha 6 de la zona E
798611_0
Por la fecha 6 de la zona E se enfrentarán Recoleta y O’Higgins
797136_0
Por la fecha 19, Coquimbo Unido recibirá a U. Católica
793863_2
Independiente del Valle clasificó al vencer 3-1 a Tolima
1 carabineros san fernando....
Carabineros de San Fernando concreta emotivo reencuentro familiar
Anuncios