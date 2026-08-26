“La importancia de jugar”, la exposición que invita a recuperar la creatividad y la imaginación

Hasta la Casa de la Cultura de Rancagua llegó la exposición de pintura “La importancia de jugar”, del artista regional Roberto Michelsen Figueroa, una propuesta que invita a recuperar el juego como una experiencia humana y como una herramienta para imaginar, crear y sorprenderse.

La muestra corresponde a la séptima exposición de artistas de la región de O’Higgins impulsada por el Rotary Club Machalí, iniciativa que busca abrir nuevos espacios para el arte, reconocer el talento local y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

La inauguración contó con la participación del Coro de Profesores Fernando Morales, agrupación que además fue reconocida por sus 76 años de trayectoria, destacando su aporte a la cultura y a la música de la región.

Durante la jornada, el presidente del Rotary Club Machalí, Manuel Olmos Muñoz, entregó la bienvenida a los asistentes y valoró la posibilidad de continuar generando instancias para que artistas de O’Higgins puedan presentar sus trabajos y compartir sus creaciones con la comunidad.

“La importancia de jugar” nace de una propuesta desarrollada por Roberto Michelsen Figueroa durante 90 días consecutivos, período en que convirtió el juego en un ejercicio creativo que posteriormente llevó al lenguaje de la pintura.

La exposición plantea que jugar puede entenderse como una acción libre, desarrollada dentro de determinados límites de tiempo y espacio, y bajo reglas que son aceptadas voluntariamente. Desde esa mirada, el artista transforma una experiencia cotidiana en una oportunidad para explorar la creatividad y la expresión artística. La muestra también propone al visitante detenerse y recuperar una capacidad que muchas veces queda relegada en la vida adulta: jugar, imaginar y dejarse sorprender.

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Así, las obras de Michelsen buscan ser contempladas y generar una reflexión en torno a esa parte de cada persona que todavía conserva la capacidad de crear, fabricar mundos e imaginar nuevas posibilidades.

“La importancia de jugar” permanecerá abierta en la Casa de la Cultura de Rancagua hasta el 29 de agosto, ofreciendo a la comunidad una nueva oportunidad para acercarse al trabajo de un artista de la región y, al mismo tiempo, reencontrarse con el valor del juego como una forma de expresión y encuentro.