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O’Higgins vence a Recoleta y termina segundo del Grupo E en la Copa Chile

El conjunto celeste se impuso por 3-1 como visitante y aseguró el segundo lugar de su zona con 11 puntos. En la siguiente fase enfrentará a Deportes Santa Cruz en un nuevo duelo regional.

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O’Higgins cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Chile con una victoria por 3-1 sobre Deportes Recoleta, resultado que le permitió finalizar en el segundo lugar del Grupo E con 11 puntos, por detrás de Colo-Colo, que terminó con 13 unidades.

El conjunto rancagüino abrió el marcador a los 40 minutos, luego de que Thiago Vecino transformara en gol un lanzamiento penal. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que apenas dos minutos después Christian Cepeda apareció para igualar el encuentro y dejar el marcador 1-1 al término de la primera mitad.

Goles en el complemento

En el segundo lapso, O’Higgins aprovechó la expulsión de Felipe Báez, quien vio la tarjeta roja a los 57 minutos, para tomar el control del partido. A los 73’, Tomás Avilés volvió a poner en ventaja al cuadro dirigido por Lucas Bovaglio, mientras que Joaquín Tapia sentenció el encuentro a los 80’ con el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Capo alcanzó las 11 unidades y avanzó a la siguiente llave de la Copa Chile, donde protagonizará un duelo regional frente a Deportes Santa Cruz. El cruce pondrá frente a frente a dos representantes de la Región de O’Higgins, en una nueva edición del enfrentamiento entre el conjunto rancagüino y el elenco santacruzano.

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