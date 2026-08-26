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O’Higgins visita a Recoleta buscando sellar su clasificación en la Copa Chile

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Este miércoles, a las 20.30 horas en el estadio municipal de La Pintana, O’Higgins saldrá nuevamente a la cancha para afrontar el último partido de la ronda grupal de la Copa Chile.

Los celestes, que marchan segundos en el grupo E con 8 unidades, tienen posibles combinaciones a su favor para acceder a la siguiente ronda, inclusive con opción de ganar la zona.

En ese sentido, el equipo que dirige Lucas Bovaglio accederá a la instancia superior ganando, empatando o perdiendo hasta por tres tantos, ya que, si ocurriera una derrota por cuatro goles o más, será Deportes Recoleta el equipo que clasifique.

A la misma hora, pero en el estadio Nacional, Colo-Colo jugará contra Unión Española, lance que también influye en la suerte rancagüina. Si el Cacique pierde, y O’Higgins gana, los capos serán quienes ganen el grupo. Ahora, un empate popular y también un triunfo celeste, los dejaría en igualdad de condiciones en la cima del grupo, y ahí se dirimiría el primer puesto por diferencia de goles.

Ahora bien, para el Capo lo primordial será realizar un buen partido y reencontrarse con el triunfo, pues necesita de una alegría para intentar retomar el rumbo en la competencia local. Las dos bajas confirmadas para este juego son el defensor Miguel Brizuela, que sufre por una lesión en su tobillo derecho, y también el volente Bryan Rabello, quien está afectado por la luxación de su codo izquierdo. El resto del plantel está en condiciones de ser citado.

Los celestes enfrentarán a Recoleta esta noche en La Pintana.
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