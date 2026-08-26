Presidenta del CPLT encabezó jornada de fiscalización en O’Higgins

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González Bañados, realizó una visita a O’Higgins con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, capacitar a funcionarios y evaluar el desempeño de las instituciones locales en materia de probidad y transparencia activa.

Durante su paso por las comunas de Rancagua, la titular del órgano garante sostuvo una visita a El Rancagüino, e informó que cumplió reuniones de trabajo con autoridades regionales, representantes municipales y dirigentes de la sociedad civil.

Uno de los hitos centrales de la gira a la región, fue el análisis del desempeño del Gobierno Regional (GORE) de O’Higgins, donde González detalló que, en el proceso de fiscalización anterior, la institución había registrado un bajo nivel de cumplimiento en transparencia activa (cercano al 60%), lo que derivó en la apertura de un procedimiento sancionatorio y una multa aplicada directamente a la remuneración de la máxima autoridad regional.

“Nosotros lo sancionamos con una multa, del orden del cuarenta y tanto por ciento por ciento del sueldo. En el fondo, lo que hace el agente de recursos humanos, notificamos la multa y al mes siguiente le descuentan al gobernador la multa que se le aplicó”, señaló.

La presidenta del CPLT reconoció que el último proceso evaluativo al gobierno regional, reflejó una mejora sustancial, ya que aumentó sus estándares de transparencia activa a cifras cercanas al 97%.

Dijo además que, a pesar del avance, el CPLT detectó brechas operativas en el ámbito presupuestario, principalmente en el detalle del uso de los recursos provenientes de la Ley de Royalty Minero y en la publicación de transferencias de recursos a terceros que superen las 2.000 UTM, junto a sus respectivas rendiciones de cuenta.

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Cuando se le consultó sobre el grado de independencia del CPLT, tomando en cuenta que son designados por el presidente de la República, Natalia González explicó que, “nosotros tenemos que resolver de manera técnica y de acuerdo a lo que nos dice la ley”.

Adicionó la funcionaria que, en caso que influya algún criterio político o de cualquier naturaleza para resolver, “nos va a echar abajo el fallo, y eso no es lo que nosotros estamos llamados a hacer por ley”.

Dijo además que “nosotros tenemos que garantizar el derecho al acceso, conforme a la Ley de Transparencia y la Constitución vigente” y que en los 18 años que se cumplieron de la Ley de Transparencia, si ha funcionado el Consejo para la Transparencia.

Santa Cruz en la mira

La agenda institucional que cumplió González, contempló desplazamientos a la comuna de Santa Cruz, motivados por los indicadores obtenidos en la última medición municipal del año 2025, que correspondió evaluar el periodo 2024, donde dicha casa edilicia registró un porcentaje de cumplimiento cercano al 62%, ubicándose por debajo del promedio regional.

Agregó la presidenta del CPLT que las actividades programadas a la comuna santacruzana, incluyeron, diálogo con la sociedad civil, encuentros con dirigentes vecinales, gremiales y ciudadanía en general, para enseñar el uso práctico del portal de transparencia y el ejercicio del recurso de amparo.

También se dictaron talleres dirigidos a trabajadores municipales y de la administración central de la región, para resolver dudas sobre causales de reserva, plazos de respuesta y carga de antecedentes en el portal web.

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Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT) visitó diario El Rancagüino durante su agenda por la región de O´Higgins. Foto: Nicolás Carrasco/El Rancagüino.

Concurso Nacional de Videos escolares

En el marco de la promoción del derecho de acceso a la información, la presidenta del CPLT destacó el lanzamiento de la sexta versión del Concurso Nacional de Videos Escolares, certamen que busca acercar estas herramientas a los estudiantes.

Dijo González que los participantes deberán elaborar un video de 30 a 60 segundos sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden hacer que las instituciones públicas sean más cercanas y transparentes, y que el plazo de postulación estará abierto hasta el 28 de agosto a través del sitio web oficial de la institución (www.cplt.cl).