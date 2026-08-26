Por la fecha 6 de la zona E se enfrentarán Recoleta y O’Higgins

Recoleta y O'Higgins disputan hoy desde las 20:30 horas el partido por la fecha 6 de la zona E de la Copa Chile.

Así llegan Recoleta y O'Higgins

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Recoleta en partidos de la Copa Chile

Recoleta igualó 2-2 frente a Colo Colo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile

O'Higgins viene de un triunfo 2 a 1 frente a Unión Española. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 7 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 28 de junio, en Fase de Grupos del torneo Chile – Copa Chile 2026, y sellaron un empate en 1.

Horario Recoleta y O'Higgins, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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