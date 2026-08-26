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River Plate y Santa Fe se miden por la llave 3

Palpitamos la previa del choque entre River Plate y Santa Fe. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Esteban Ostojich.

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El Millonario y el Cardenal igualaron 0-0 en el partido de ida y definirán hoy, en el Estadio Mas Monumental, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. El cotejo comenzará a las 20:30 horas.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Esteban Ostojich es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Blooming 1 vs River Plate 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Carabobo 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Carabobo 1 vs River Plate 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Blooming 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)
Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)
  • Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)
Horario River Plate y Santa Fe, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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