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Santa Rosa: tradición, fe y respeto en Pelequén

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Este domingo 30 de agosto, una vez más, los caminos que conducen a Pelequén se llenarán de peregrinos. Como cada año, miles de fieles llegarán hasta el Santuario de Santa Rosa, algunos desde las comunas vecinas, otros desde distintos puntos del país, todos movidos por la fe y la tradición que se ha mantenido viva a lo largo de generaciones.

La fiesta patronal transforma por completo a este tranquilo poblado de Malloa. Lo que durante el año es calma, en estos días se convierte en un hervidero de fervor religioso, comercio, celebraciones y encuentro comunitario.

Santa Rosa, cuya imagen llegó desde el Perú en la fe popular, convoca no solo a quienes profesan el catolicismo. Es una manifestación cultural, identitaria y profundamente arraigada en la vida de nuestra región. Los registros en redes sociales, las promesas que se cumplen caminando desde Rengo, San Vicente o San Fernando, y la masiva presencia de devotos, lo confirman: esta es una de las fiestas religiosas más importantes de O’Higgins.

Hay algo particularmente significativo en esta tradición. En tiempos en que muchas costumbres parecen perder fuerza, la devoción por Santa Rosa continúa reuniendo a generaciones. La historia de la imagen, que llegó a Pelequén en 1840 de manos de un inmigrante peruano, forma parte ya de la identidad de este pueblo y de una tradición que se ha transmitido durante más de un siglo.

Pero la masividad también trae consigo desafíos. El llamado, tanto a creyentes como a quienes no lo son, es al respeto. Respeto por la fe del otro, por la vida de los peregrinos que se desplazan a pie por las carreteras, y por la tradición misma, que no debe empañarse por imprudencias ni descuidos.

Este año, además, el Santuario abrirá sus puertas durante toda la noche del sábado y la madrugada del domingo para recibir especialmente a quienes lleguen caminando. Es un gesto sencillo, pero significativo: detrás de cada peregrino hay una historia, una promesa, una necesidad o una esperanza. Recibirlo también es parte de la tradición.

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Y hay otro gesto que merece ser destacado. La invitación a reemplazar velas y flores por alimentos destinados a quienes más lo necesitan nos recuerda que la fe también puede expresarse en solidaridad. Que una manda, una peregrinación o una celebración religiosa pueden transformarse también en una oportunidad para ayudar a otro.

Santa Rosa nos recuerda que la fe es también encuentro, cuidado mutuo y celebración compartida. Que las tradiciones permanecen vivas cuando somos capaces de respetarlas, transmitirlas y darles un sentido que vaya más allá de nosotros mismos.

Que esta fiesta sea nuevamente un motivo de unión para la región y no de división. Que los peregrinos puedan llegar y regresar con seguridad. Y que Pelequén vuelva a recibirlos como lo ha hecho durante generaciones: con sus puertas abiertas.

Luis Fernando González V.
Subdirector

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