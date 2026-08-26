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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

U. San Felipe vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz se mide ante U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe el sábado 29 de agosto a las 12:30 horas.

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A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 29 de agosto, Dep. Santa Cruz enfrentará a U. San Felipe en el estadio Municipal de San Felipe, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato 2026.

Así llegan U. San Felipe y Dep. Santa Cruz

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Curicó Unido. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz cayó derrotado 0 a 1 ante Magallanes. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (5 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG – 7 PE – 11 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
14 U. San Felipe 20 21 5 5 11 -22
15 Dep. Santa Cruz 16 21 3 7 11 -13

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Dep. Santa Cruz: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs U. San Felipe: 29 de agosto – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
Horario U. San Felipe y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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