15 mujeres de Olivar se certificaron en técnicas de inspección de frutas de exportación

15 mujeres de Olivar culminaron exitosamente el curso “Técnicas de Inspección de Frutas Frescas de Exportación”, capacitación que les permitió adquirir nuevas competencias para fortalecer sus oportunidades de inserción laboral en el sector agroexportador.

La ceremonia de certificación se realizó en la Sala de Sesiones de la Segunda Compañía de Bomberos de Gultro y contó con la participación de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Carla Morales; la directora regional de SernamEG O’Higgins, María Jesús Avello; la alcaldesa María Estrella Montero y concejales de la comuna.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG, implementado en Olivar por la Municipalidad, y permitió a las participantes fortalecer conocimientos vinculados a la selección, inspección y estándares de calidad de frutas destinadas a mercados internacionales.

“Estamos muy orgullosos de estas 15 mujeres que hoy reciben su certificación. Como municipio queremos seguir generando oportunidades de capacitación que les permitan fortalecer su autonomía económica y acceder a nuevas alternativas laborales. Cada herramienta que adquieren representa una nueva posibilidad para ellas y sus familias”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

Desde el municipio destacaron el compromiso y esfuerzo de las participantes, reafirmando la importancia de continuar impulsando iniciativas de capacitación y desarrollo para las mujeres de la comuna.