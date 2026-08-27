Adultos mayores de Olivar disfrutaron jornada de hidrogimnasia en el Estadio El Teniente

Una entretenida jornada de actividad física y encuentro comunitario vivieron adultos mayores de Olivar en el marco de la iniciativa “Experiencia Estadio”, que les permitió disfrutar de una sesión de hidrogimnasia y recorrer las instalaciones del Estadio El Teniente de Codelco.

La actividad tuvo carácter intercomunal y reunió a personas mayores de Olivar y Coltauco, junto a participantes del Programa Vínculos, clubes de adulto mayor y Programa Más.

La jornada también contempló una colación de cortesía proporcionada por Codelco y movilización municipal para facilitar el traslado de los participantes, quienes disfrutaron de una experiencia centrada en el bienestar, la actividad física y la convivencia.

La alcaldesa María Estrella Montero valoró especialmente este tipo de iniciativas “Nuestros adultos mayores necesitan y merecen estos espacios de encuentro, recreación y actividad física. Como municipio seguiremos apoyando iniciativas que contribuyan a su bienestar y que les permitan compartir y disfrutar de nuevas experiencias”, indicó.

La actividad permitió además fortalecer los vínculos entre las comunidades de Olivar y Coltauco, promoviendo una vejez activa y participativa.