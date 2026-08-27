Bomberos de Machalí entrenan para prevenir riesgos cardíacos

Conscientes de que las enfermedades cardiovasculares y los paros cardíacos repentinos representan una de las principales amenazas para la salud de los voluntarios, la Municipalidad de Machalí y la Tercera Compañía de Bomberos de la comuna, pusieron en marcha una innovadora alianza enfocada en el acondicionamiento físico de sus filas.

Bajo el lema “Cuidar a quienes nos cuidan”, este programa colaborativo, considerado un hito pionero en la zona, busca fortalecer la resistencia y preparación de los voluntarios ante las duras condiciones a las que se enfrentan en cada combate contra el fuego.

Para garantizar el éxito del plan, la municipalidad dispuso de un monitor deportivo encargado de liderar rutinas semanales adaptadas a la labor bomberil.

La particularidad de este entrenamiento radica en su realismo y operatividad, donde las clases se imparten en las dependencias del propio cuartel y las rutinas se ejecutan con el equipamiento de trabajo diario (trajes estructurales, equipos de respiración autónoma y tanques de oxígeno), lo que permite a los voluntarios simular el desgaste real de una emergencia, sin abandonar la central ante un eventual llamado.

A la preparación física se suma el acompañamiento del equipo de salud local, donde profesionales del Cesfam de Machalí realizan evaluaciones y mediciones periódicas a los participantes, garantizando un seguimiento médico continuo sobre sus avances y estado cardiovascular.

Un modelo con proyección regional

Las jornadas de trabajo se iniciaron con éxito en la Bomba Nogales, pero el objetivo municipal y bomberil apunta más alto. Se proyecta que durante los próximos meses este plan preventivo se extienda a las otras dos compañías de Machalí, sentando un precedente que pueda replicarse en el resto de los cuerpos de bomberos de la Región de O’Higgins y del país.