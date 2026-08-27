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Bovaglio tras clasificar en Copa Chile: «No podíamos considerar este partido como un trámite»

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El O’Higgins de Rancagua aseguró su clasificación a la siguiente fase de la Copa Chile tras vencer como visitante por 3-1 a Deportes Recoleta.

El técnico celeste, Lucas Bovaglio, se mostró conforme con el resultado que dejó al equipo segundo del Grupo E con 11 puntos y que ahora los medirá en un duelo regional ante Deportes Santa Cruz.

El DT valoró la actitud de su plantel al señalar que «había que venir a jugar y ganar y el equipo lo hizo». Bovaglio enfatizó la importancia de no mirar en menos al rival de menor categoría. «Muchas veces el equipo de primera lo subestima y no juega con la concentración y la motivación que normalmente lo suele hacer», advirtió, destacando que por ello hicieron hincapié en jugar con la seriedad correspondiente.

El estratega reconoció que, aunque por momentos el rival los incomodó, el trámite final se ajustó a la realidad de ambos cuadros. La expulsión de Felipe Báez a los 57 minutos y los cambios resultaron determinantes: «ese momento del partido fue clave (…), ahí el partido prácticamente se rompió», analizó.

El duelo también sirvió para dosificar y dar rodaje. El entrenador valoró el rendimiento de futbolistas alternativos: «muchos muchachos vieron hoy su oportunidad y demostraron que quieren estar». Asimismo, destacó a Tomás Avilés, quien completó los 90 minutos y anotó un gol.

O’Higgins ahora mira de reojo el torneo local y su próximo choque ante Universidad Católica. Aunque Bryan Rabello está descartado por una luxación de codo, Bovaglio confía en el compromiso de su plantel: «muchos chicos demostraron de que quieren colaborar».

El técnico celeste, Lucas Bovaglio, se mostró conforme con el resultado que dejó al equipo segundo del Grupo E con 11 puntos y que ahora los medirá en un duelo regional ante Deportes Santa Cruz. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

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