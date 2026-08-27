Circuito Queltehue invita a descubrir la biodiversidad de Chuchunco en Mostazal

Con la participación de familias y vecinos de Mostazal, la Agrupación Queltehue realizó su primer circuito guiado del año en el sector Chuchunco, conocido localmente como La Loma, bajo el nombre “Chuchunko: un paisaje por descubrir, donde se juntan las aguas”.

La actividad contempló una caminata de aproximadamente una hora y media, organizada en cinco estaciones: Chuchunco, Co, Mayu, Los Yecos y Funga, donde los participantes pudieron conocer la flora, avifauna y funga del sector, además de elementos de su patrimonio natural y ancestral.

Débora Painemil, integrante de la agrupación, destacó que la iniciativa buscó fortalecer el vínculo de la comunidad con su territorio y promover el cuidado de los ecosistemas locales.

Resaltó la representante de la agrupación que esta caminata consistió en pasar por diferentes estaciones para aprender respecto al sector y el valor que tiene para todos como personas habitantes de este territorio, desde su toponimia ancestral.

Los participantes pudieron conocer la flora, avifauna y fauna del sector, además de elementos de su patrimonio natural y ancestral.

“Son espacios donde nos reencantamos y resignificamos nuestro sentido de pertenencia a través del aprendizaje del Itrofill Mogen, de todas las formas de vida que habitamos en este ecosistema”, señaló.

Durante la jornada también se presentó una muestra fotográfica de aves de O’Higgins, que permitió a los asistentes conocer distintas especies que forman parte de los ecosistemas de humedales y quebradas de la zona.

Ignacio Bertolli, integrante de Queltehue, explicó que el objetivo es incentivar una observación más consciente del entorno. “Muchas veces caminamos y miramos, pero no observamos, que son dos cosas muy distintas”, sostuvo.

El cierre estuvo a cargo de la artista visual Katherine Orozco, quien desarrolló un taller de ilustración naturalista en acuarela, en el que niños y adultos representaron algunas de las especies observadas.

Anuncios

El presidente de la Agrupación Queltehue, Víctor Gabriel Gatica Morales, valoró la participación de la comunidad y destacó que “la educación ambiental comunitaria es la herramienta fundamental para construir conciencia ecológica en nuestro territorio”.

Desde la organización hicieron además un llamado a proteger los cuerpos de agua y las riberas de Chuchunco, afectados por amenazas como los microbasurales y el deterioro de estos espacios naturales.