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Continúan indagatorias para esclarecer homicidio de mujer de 60 años en Pichidegua

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En nuestra pasada edición, les informamos del homicidio que quedó al descubierto el miércoles 26 de agosto en la comuna de Pichidegua, donde una mujer de aproximadamente 60 años fue encontrada fallecida al interior de un inmueble.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y en coordinación con personal de la PDI de San Vicente, concurrieron hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias investigativas.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, señaló que el reconocimiento externo del cuerpo permitió establecer que la víctima presentaba una herida cortopunzante en la zona posterior del tórax.

Mientras los peritos trabajaban en el cuerpo y el sitio del suceso, equipos de la Brigada de Homicidios desarrollaban diligencias destinadas a establecer la criminodinámica del hecho y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, además de reunir antecedentes que permitan identificar y ubicar al presunto autor, quien en primera instancia sería su yerno.

Desde el Ministerio Público indicaron que los antecedentes iniciales apuntan a un hecho relacionado con el entorno familiar de la víctima. Por ello, las diligencias se concentran en establecer el círculo cercano de la mujer y determinar quién habría participado en el homicidio.

La investigación continúa en desarrollo y los antecedentes recopilados por la PDI serán remitidos al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.

Los hechos ocurrieron el miércoles último en la comuna de Pichidegua.

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