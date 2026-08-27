Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Coquimbo Unido vs Huachipato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno

La previa del choque de Coquimbo Unido ante Huachipato, a disputarse en el Coloso del llano el domingo 30 de agosto desde las 20:00 horas. El árbitro será Nicolás Gamboa Reyes.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Coquimbo Unido enfrentará a Huachipato, en el marco de la fecha 21 del campeonato chileno, el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 20:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y Huachipato

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sacó un empate por 1 en su visita a D. Concepción. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato viene de perder contra Deportes Limache por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 6 goles y recibieron 17.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Coquimbo Unido con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (7 PG – 3 PE – 10 PP).

Anuncios

Nicolás Gamboa Reyes será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
9 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2
12 Huachipato 24 20 7 3 10 -10

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 16: vs U. Concepción: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Colo Colo: 6 de septiembre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. Concepción: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs O'Higgins: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y Huachipato, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Independiente Riv. (M) pasó a Cuartos de Final con una victoria ante Aldosivi
18 horas hace
Real Madrid aplastó 4-1 a Real Sociedad con hat-trick de Kylian Mbappé
21 horas hace
Travely: equipaje de mano para volar ligero
1 día hace
Independiente Riv. (M) pasó a Cuartos de Final con una victoria ante Aldosivi
18 horas hace
Real Madrid aplastó 4-1 a Real Sociedad con hat-trick de Kylian Mbappé
21 horas hace
Anuncios
servicios policiales pelequen 1
Pelequén tendrá amplio despliegue de Carabineros para resguardar festividad religiosa
798265_0
Curicó Unido vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026
Anuncios
797154_0
U. Concepción vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno
alexis moreira slep valle cachapoal 1
Director Ejecutivo del SLEP Valle Cachapoal detalla el avance del proceso de instalación antes del traspaso educativo en 2027
798263_0
D. Copiapó vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026
798264_0
Deportes Iquique y San Luis se miden por la fecha 23
Anuncios
797155_0
Deportes Limache y Everton se encuentran en la fecha 21
798266_0
Magallanes necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
798267_0
U. San Felipe se enfrentará ante Dep. Santa Cruz por la fecha 23
pablo monje-reyes
Análisis del PIB en la región de O’Higgins: claves para ampliar la base productiva regional
798611_2
O’Higgins logró una destacada actuación al conseguir una victoria por 3 a 1 ante Recoleta
798610_2
Goleada de Colo Colo 3 a 0 sobre Unión Española
Anuncios
797136_2
U. Católica logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Coquimbo Unido
30.- Alfredo Bravo, Lucas David Vera, Sophia Páez y Aisbeth Velazco
A sala llena se vivió la Avant Premiere de “Coyote vs. Acme” en Rancagua
fred gayoso chimbarongo
Fred Gayoso se calza el buzo de Chimbarongo FC con la misión de salvarlos del descenso
accidente san fernando 1
Camión protagoniza violento accidente vehicular a la altura de San Fernando
Anuncios
Colbún 18-8 02
Comienzan Talleres Formativos del Programa “Energía Para Emprendedores Candelaria-Colbún”
PDI homicidio
Homicidio en Pichidegua: Sujeto dio muerte a su suegra con golpes y asfixia
basket escolar 1
El básquetbol protagoniza las Olimpiadas Escolares de Rancagua
accidente san vicente
Dos lesionados deja accidente vehicular en Carretera de la Fruta
educacion vial 1
Estudiantes participaron en jornada de educación vial en Chimbarongo
bomberos san vicente
Incendio en local comercial movilizó a Bomberos de San Vicente
JUGAR 1 PINTOR, ROBERTO MICHEELSEN
“La importancia de jugar”, la exposición que invita a recuperar la creatividad y la imaginación
detenido droga 2
Transportaba más de dos kilos de marihuana al interior de bus interprovincial