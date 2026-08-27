Curicó Unido vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026

Curicó Unido recibe el próximo domingo 30 de agosto a Recoleta por la fecha 23 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas en el estadio Bicentenario La Granja.
Así llegan Curicó Unido y Recoleta
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026
Curicó Unido sacó un triunfo frente a U. San Felipe, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026
Recoleta llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a D. Copiapó. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminaron igualando en 2.
El local está en el décimo tercer puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|38
|21
|10
|8
|3
|16
|2
|Cobreloa
|38
|21
|10
|8
|3
|15
|3
|Magallanes
|35
|21
|10
|5
|6
|2
|9
|Recoleta
|30
|21
|8
|6
|7
|1
|13
|Curicó Unido
|23
|21
|5
|8
|8
|-12
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 23: vs Recoleta: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs D. Puerto Montt: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Unión Española: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs San Marcos: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 23: vs Curicó Unido: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs D. Antofagasta: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs San Marcos: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Curicó Unido y Recoleta, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas
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