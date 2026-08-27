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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Curicó Unido vs Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato 2026

Todo lo que tienes que saber en la previa de Curicó Unido vs Recoleta. El duelo, a disputarse en el estadio Bicentenario La Granja el domingo 30 de agosto, comenzará a las 17:30 horas.

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Curicó Unido recibe el próximo domingo 30 de agosto a Recoleta por la fecha 23 del campeonato 2026, a partir de las 17:30 horas en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Recoleta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido sacó un triunfo frente a U. San Felipe, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a D. Copiapó. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG – 6 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16
2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15
3 Magallanes 35 21 10 5 6 2
9 Recoleta 30 21 8 6 7 1
13 Curicó Unido 23 21 5 8 8 -12

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Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Recoleta: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Puerto Montt: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Unión Española: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs San Marcos: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 23: vs Curicó Unido: 30 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Antofagasta: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Marcos: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
Horario Curicó Unido y Recoleta, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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