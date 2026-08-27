Deportes Iquique y San Luis se miden por la fecha 23

El cotejo entre Deportes Iquique y San Luis, por la fecha 23 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Tierra de Campeones.

Así llegan Deportes Iquique y San Luis

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique logró un triunfo por 4-0 ante D. Puerto Montt. Previo a este encuentro, igualó 3 y ganó 1, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis viene de caer derrotado 0 a 1 ante Santiago Wanderers. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue San Luis quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 25 puntos (5 PG – 10 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG – 8 PE – 5 PP).

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N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 38 21 10 8 3 16 2 Cobreloa 38 21 10 8 3 15 3 Magallanes 35 21 10 5 6 2 6 San Luis 32 21 8 8 5 5 11 Deportes Iquique 25 21 5 10 6 5

Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs San Luis: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Santiago Wanderers: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Dep. Santa Cruz: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 23: vs Deportes Iquique: 29 de agosto – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Cobreloa: 5 de septiembre – 18:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs U. San Felipe: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. Antofagasta: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Horario Deportes Iquique y San Luis, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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