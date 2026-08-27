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Detienen a dos sujetos que transportaban cinco caballos robados

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Luego de patrullajes y fiscalizaciones realizadas por Carabineros, efectivos de la Subcomisaría de Machalí detectaron y detuvieron a dos sujetos que circulaban en un camión con cinco caballos que habían sido sustraídos momentos antes.

El procedimiento se desarrolló en avenida San Juan, a la altura de calle Noche de San Juan, donde los funcionarios policiales fiscalizaron el camión en cuyo interior eran transportados los animales.

Durante el procedimiento, Carabineros además incautó un arma a fogueo, la que se encontraba adaptada para efectuar disparos. Se informó que el armamento será entregado para los peritajes correspondientes.

Los dos detenidos serán puestos a disposición del tribunal para su respectivo control y formalización de cargos.

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