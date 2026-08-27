Director Ejecutivo del SLEP Valle Cachapoal detalla el avance del proceso de instalación antes del traspaso educativo en 2027

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valle Cachapoal se encuentra en plena fase estratégica de implementación para asumir, de manera formal, la administración de la educación pública en siete comunas de O’Higgins a partir del 1 de enero de 2027.

Durante una entrevista concedida a El Rancagüino TV, el director ejecutivo del servicio, Alexis Moreira Arenas, abordó los desafíos, estándares y avances de este proceso que busca fortalecer las trayectorias educativas de miles de estudiantes del territorio.

Un diagnóstico completo en el territorio

El SLEP Valle Cachapoal tendrá bajo su tutela un total de 103 establecimientos educacionales, que abarcan 26 salas cuna y jardines infantiles (bajo modalidad JUNJI VTF) y 77 escuelas y liceos. De estos últimos, 48 corresponden a establecimientos rurales y 29 a urbanos, distribuidos en las comunas de Rengo, Doñihue, Coltauco, Requínoa, Malloa, Quinta de Tilcoco y Coinco.

En ese sentido, el servicio administrará la educación de 21.484 estudiantes y contará con una dotación aproximada de 4.500 funcionarios. Durante esta etapa de implementación técnica, el SLEP debe cumplir con 40 estándares que equivalen a cerca de 250 acciones en diversas áreas de gestión.

Al respecto, Moreira destacó que la subdirección de infraestructura ya culminó el levantamiento del estado de los 103 establecimientos educativos, logrando obtener un diagnóstico certero de cada uno. Asimismo, la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico ya completó sus visitas al 100% de los recintos para identificar buenas prácticas, mientras que el propio director ejecutivo se encuentra finalizando su recorrido, habiendo visitado ya 101 establecimientos del territorio.

Moreira habló con El Rancagüino TV respecto del funcionamiento de este Servicio Local de Educación. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Alianzas estratégicas y vinculación territorial

Uno de los ejes clave mencionados por Moreira es la vinculación con los actores locales y gremios para propiciar un traspaso colaborativo.

En este marco, el servicio ya presentó sus lineamientos ante los siete Concejos Municipales y se encuentra preparando la firma de convenios de colaboración con cada uno de los municipios.

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Del mismo modo, el SLEP mantiene una mesa de trabajo mensual con los gremios de profesores y asistentes de la educación, caracterizada por la transparencia en la entrega de información.

Además, para robustecer la base técnica y de apoyo pedagógico, el servicio ha sellado convenios de colaboración con la Universidad de O’Higgins, el CFT Estatal de O’Higgins, la Fundación Arcor y la Fundación Aptus.

El impacto en las escuelas rurales

Ante la alta presencia de ruralidad en la zona, Moreira explicó que uno de los mayores beneficios de la reforma para los establecimientos rurales será el funcionamiento en red. «Una escuela no debiese estar aislada sino en un tejido de apoyo colaborativo con otras escuelas», señaló, explicando que esto facilitará compartir buenas prácticas y aprendizajes de manera más rápida.

Adicionalmente, el equipo de apoyo técnico pedagógico ofrecerá un acompañamiento especializado que respetará y entenderá la particularidad de cada establecimiento.

Esto significa que no se aplicará la misma estrategia en un liceo técnico-profesional que en una escuela rural multigrado, lo que permitirá un apoyo mucho más específico y adaptado a las transiciones educativas de los estudiantes.

Evidencia y desafíos financieros

Al ser consultado sobre las dudas y posturas de algunos alcaldes frente al sistema de educación pública, el director ejecutivo reconoció la existencia de experiencias previas complejas en otros territorios, pero enfatizó que existen datos respaldados por informes anuales y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que demuestran mejoras sostenibles.

De acuerdo con Moreira, los servicios locales con mayor tiempo de implementación evidencian avances a mediano y largo plazo en resultados de aprendizaje, asistencia y revinculación de estudiantes desertores tras la pandemia.

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Respecto a las dificultades de financiamiento del sistema nacional, Moreira apuntó a problemas de carácter estructural vinculados al pago por asistencia y matrícula, en un escenario nacional donde la tasa de natalidad va a la baja. No obstante, reafirmó el compromiso de los equipos del SLEP Valle Cachapoal para asegurar un traspaso correcto. El objetivo final, concluyó, es ampliar la mirada más allá de los resultados de pruebas estandarizadas como el Simce, potenciando de manera integral las herramientas y proyectos de vida de los niños, niñas, de las jóvenes y adultos del Valle Cachapoal.