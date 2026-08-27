Lamentan fallecimiento de bombero activo de la Primera Compañía de Machalí

La Primera Compañía de Bomberos de la comuna de Machalí, con mucho pesar, informó el fallecimiento del cofrade y ayudante segundo, Rodrigo Figueroa Oyarce. “Hoy nos toca despedir a un bombero, pero también a un amigo y cofrade con quien compartimos tantas jornadas. Rodrigo fue una persona muy querida, comprometida con su Compañía y siempre dispuesto a servir”, se dio a conocer desde la Compañía.

“Su partida nos deja un gran vacío y un dolor difícil de explicar. Nos quedamos con todos los recuerdos, las conversaciones y los momentos compartidos, que siempre llevaremos con nosotros. Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, indicaron.

Desde la Segunda Compañía de Bomberos Coya, se envió un abrazo fraterno y las más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios de la Primera Compañía de Machalí, ante la partida de su ayudante segundo y voluntario activo, Rodrigo Figueroa Oyarce. (Q.E.P.D.). “Gracias por tu entrega incondicional, tu vocación de servicio y por llevar con orgullo el honor de ser bombero. Tu legado vive en cada guardia y en el corazón de quienes compartimos esta noble labor.

El horario y lugar de velorio y funeral del voluntario se informó serán informados en las próximas horas.