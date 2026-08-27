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Nueva jornada de adopción de perros se realizará este domingo en Monticello

-La actividad de #PatitasArriba será el domingo 30 de agosto, de 11:00 a 17:00 horas, en el Boulevard Monticello.

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Una nueva jornada de adopción responsable de perros se realizará este domingo en Monticello, como parte de #PatitasArriba, iniciativa que busca encontrar familias para animales que esperan una segunda oportunidad.

La actividad se desarrollará en Boulevard Monticello, junto al local de Starbucks, y contará con perros que buscan un hogar donde recibir cuidados y afecto.

La jornada da continuidad a la realizada el pasado 14 de agosto, que tuvo una positiva respuesta del público y permitió que 8 perros fueran adoptados.

“Estamos muy contentos con la respuesta entusiasta y cariñosa que ha tenido el público. Por eso, nuestra idea es celebrar esta actividad con la mayor frecuencia posible”, señaló Fabiola Chacón, subgerenta de Marketing de Monticello.

En la jornada de este domingo 30 participarán Fundación Manada Sanadora, Brigada por el Bienestar Animal (BAA), Pet Family y SOS Veterinaria Rancagua.

Las jornadas de adopción en el centro de entretención de Mostazal comenzaron a inicios de agosto y ya han incluido procesos con perros, gatos y conejos, promoviendo la tenencia responsable y el encuentro entre animales que buscan un hogar y familias interesadas en adoptarlos.

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