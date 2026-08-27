Olivar celebró el Día de la Niñez con una jornada llena de alegría y diversión

Con una jornada marcada por la alegría, la música y la participación, la Municipalidad de Olivar y el Departamento de Educación Municipal celebraron el Día de la Niñez junto a estudiantes de los establecimientos educacionales municipales de la comuna.

La actividad, realizada en el Gimnasio Municipal, contempló la presentación de la obra teatral “Hércules”, además de una entretenida clase de zumba, pintacaritas, globos, algodón de azúcar, jugos y diversas sorpresas preparadas especialmente para los niños y niñas.

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, destacó la importancia de generar estos espacios para la comunidad escolar. “Nuestros niños y niñas merecen vivir momentos de alegría, compartir y disfrutar. Como municipio quisimos preparar una celebración con mucho cariño, porque ellos son protagonistas de nuestra comuna y queremos que guarden hermosos recuerdos de su infancia”, señaló.

La jornada permitió reunir a las comunidades educativas en torno a una celebración que tuvo como protagonistas a los más pequeños, fortaleciendo también los espacios de encuentro y convivencia.