Olivar fortalece coordinación con Educación para abordar desafíos de las comunidades escolares

Una importante reunión de trabajo se desarrolló en el Salón del Concejo Municipal de Olivar, instancia encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero y que reunió al administrador municipal, al jefe del DAEM y a los directores de los establecimientos educacionales de la comuna.

El encuentro contó además con la participación de Camila González, jefa Provincial de Educación de Cachapoal, y tuvo como objetivo revisar las principales prioridades, necesidades y desafíos de la educación comunal, junto con aquellas materias que requieren coordinación con el Ministerio de Educación.

Durante la jornada se abordaron distintas líneas de trabajo destinadas a fortalecer el acompañamiento institucional y avanzar en una agenda coordinada en beneficio de las comunidades educativas de Olivar.

“Para nosotros es fundamental mantener una comunicación permanente con nuestros establecimientos y con las autoridades educacionales. Queremos que las necesidades de nuestras comunidades sean escuchadas y que podamos avanzar en soluciones concretas, generando más oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó la alcaldesa María Estrella Montero.

La instancia permitió establecer acuerdos y fortalecer el trabajo colaborativo entre el municipio, los establecimientos educacionales y la institucionalidad educativa regional.