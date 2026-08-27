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Olivar fortalece coordinación con Educación para abordar desafíos de las comunidades escolares

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Una importante reunión de trabajo se desarrolló en el Salón del Concejo Municipal de Olivar, instancia encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero y que reunió al administrador municipal, al jefe del DAEM y a los directores de los establecimientos educacionales de la comuna.

El encuentro contó además con la participación de Camila González, jefa Provincial de Educación de Cachapoal, y tuvo como objetivo revisar las principales prioridades, necesidades y desafíos de la educación comunal, junto con aquellas materias que requieren coordinación con el Ministerio de Educación.

Durante la jornada se abordaron distintas líneas de trabajo destinadas a fortalecer el acompañamiento institucional y avanzar en una agenda coordinada en beneficio de las comunidades educativas de Olivar.

“Para nosotros es fundamental mantener una comunicación permanente con nuestros establecimientos y con las autoridades educacionales. Queremos que las necesidades de nuestras comunidades sean escuchadas y que podamos avanzar en soluciones concretas, generando más oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó la alcaldesa María Estrella Montero.

La instancia permitió establecer acuerdos y fortalecer el trabajo colaborativo entre el municipio, los establecimientos educacionales y la institucionalidad educativa regional.

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