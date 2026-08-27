Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

Aunque la lluvia regresó a la región de O’Higgins durante esta semana, entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto existe una cartelera de panoramas sumamente variada, caracterizada por las artes como la música, teatro y baile.

Es por eso que en El Rancagüino te contamos qué hay para hacer este fin de semana en distintas comunas.

Rancagua: Gira nacional “Go Gold”, por Alfredo Fuentes

En honor a sus 60 años de trayectoria artística, el destacado cantante nacional José Alfredo “Pollo” Fuentes llega a Rancagua con la gira “Go Gold”.

El sábado 29 de agosto a las 18:00 horas el artista se presentará en el Teatro Regional Lucho Gatica, celebrando estas seis décadas con lo mejor de su repertorio.

Para esta instancia, se habilitó un punto de venta Ticketpro en boletería del teatro, así como también pueden adquirirse entradas en https://www.ticketpro.cl/evento/4765/jose-alfredo-fuentes-gira-nacional–60-gold–rancagua

Rancagua: “Se dice de mí”

El Teatro Casa del Arte contará el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 con el show de stand up “Se dice de mí”, protagonizada por Cristina Tocco.

Desde las 20:00 horas, la artista contará historias marcadas por el humor, la música y las confesiones, sin censura alguna en un espectáculo que promete sacar risas a los asistentes.

Las entradas pueden reservarse contactando a los números +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Machalí: “Puentes desde Chile al mundo”

La Orquesta Infantil y Juvenil de Machalí llevará a cabo la presentación “Puentes desde Chile al mundo” el sábado 29 de agosto a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Germán Ruiz.

La tarde musical y llena de talento está ideada para que el público disfrute de un repertorio que une raíces con las melodías del mundo, con entrada liberada.

Olivar: Presentación de BAFONA

El viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas, el Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) llegará al Gimnasio Municipal de Olivar, en el marco de sus 61 años de trayectoria.

Después de 13 años, el BAFONA vuelve a la comuna de O’Higgins, celebrando las raíces propias, la música y las tradiciones chilenas en un evento de entrada gratuita.

San Fernando: Festival Runkuwe 2026

Una nueva edición del festival Runkuwe se realizará el sábado 29 de agosto en el Teatro Municipal de San Fernando, desde las 18:00 horas.

Con entrada liberada, se presentarán las bandas y solistas regionales Lafaln, Mamasapa, Inexplorados, Demencia Colectiva, Mixturas Bandas y Amún, para seleccionar un ganador que represente a la Región de O’Higgins en el Rockódromo 2026 en Valparaíso.

Rengo: Concierto Orquesta de Cámara de Chile

La Orquesta de Cámara de Chile tiene considerado a Rengo en su temporada de conciertos, por lo que el sábado 29 de agosto harán una parada en la comuna con entrada liberada.

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A las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Rengo, los asistentes podrán deleitarse con un repertorio que incluye obras del compositor mexicano Manuel Ponce y el genio vienés Franz Schubert, esta vez con la batuta de Luis Toro Araya y el guitarrista nacional Tomás Romero Leyton.

Ke Personajes en Concierto

Gran Arena Monticello recibirá una vez más a la agrupación argentina el viernes 28 de agosto, con sus grandes clásicos y nuevo disco “Corazón Ausente”, que invita a reflexionar sobre los momentos más difíciles de la vida y que de todas las experiencias se aprenden cosas nuevas.

Las entradas, que van desde los $40.250 hasta los $138.000, pueden adquirirse en https://www.ticketmaster.cl/event/ke-personajes-gran-arena-monticello