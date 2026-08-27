Pelequén tendrá amplio despliegue de Carabineros para resguardar festividad religiosa

Un amplio despliegue operativo desarrollará Carabineros de la Zona O’Higgins con motivo de la tradicional Festividad de Santa Rosa de Lima de Pelequén, actividad religiosa que congrega cada año a miles de feligreses y que, paralelamente, contempla la instalación de una feria comercial en el sector.

En esa línea, con la presencia de la delegada presidencial Susana Pinto, los seremis de Seguridad Pública, Transporte, Salud y, el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto, junto al rector del Santuario Santa Rosa, padre Juan Carlos Farías, el jefe Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle Guichacoi y, el alcalde Malloa Luis Barra, se dio inicio en el Santuario de Santa Rosa de Lima, a los servicios que se mantendrán desplegados entre el 26 y el 30 de agosto.

Los servicios de tránsito, prevención y seguridad, estarán destinados a resguardar a quienes concurran hasta el Santuario, además de los comerciantes, residentes y automovilistas que circulen por la zona.

La planificación contempla un trabajo coordinado con el municipio y distintos organismos públicos, con el propósito de anticipar las necesidades operativas y establecer medidas que permitan desarrollar la festividad de manera segura y ordenada.

El despliegue será encabezado por Carabineros de la Cuarta Comisaría Rengo, con apoyo de recursos humanos y logísticos de la Zona O’Higgins y refuerzos provenientes de la Región Metropolitana, especialmente durante las jornadas de mayor concentración de asistentes.

Refuerzo en rutas y tránsito

Uno de los principales focos del operativo estará puesto en el ordenamiento y control del tránsito, considerando el importante flujo de vehículos y peatones que se espera durante la festividad.

Los servicios estarán enfocados en las principales vías de acceso y desplazamiento hacia el sector de Pelequén, con el objetivo de mantener una circulación expedita, prevenir congestiones y disminuir los riesgos de accidentes de tránsito. Asimismo, se efectuarán controles y fiscalizaciones preventivas a conductores.

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En materia de orden y seguridad, Carabineros mantendrá una presencia activa y permanente en los principales puntos de concentración de personas, con especial atención en el sector de la feria comercial.

El objetivo será prevenir la ocurrencia de delitos, mantener condiciones adecuadas de seguridad y contribuir al normal desarrollo de las actividades religiosas y comerciales.

El jefe de Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle Guichacoi, destacó que “se ha realizado un exhaustivo trabajo de coordinación con las autoridades, para establecer puntos estratégicos de despliegue del personal y brindar seguridad y tranquilidad durante todo el desarrollo de esta tradicional celebración”.

El general Bohle explicó también que la planificación considera recursos adicionales para las jornadas de mayor afluencia: “Los recursos humanos y logísticos de la Zona O’Higgins contarán además con apoyo de diversos estamentos institucionales de la región Metropolitana durante los días de mayor concentración de asistentes”.

Finalmente, Carabineros hizo un llamado a quienes concurran a Pelequén a respetar las indicaciones del personal policial, conducir con precaución y planificar sus desplazamientos, contribuyendo así al normal desarrollo de una de las festividades religiosas más tradicionales de en el Libertador.

Carabineros ya tiene desplegados sus servicios en la fiesta religiosa de Santa Rosa de Lima.

Algunos datos a considerar

Más de un centenar de efectivos y funcionarios serán parte de este importante operativo, con presencia de Carabineros, SAMU y distintos servicios públicos, coordinados para fortalecer la seguridad, la atención de emergencias y el adecuado desarrollo de esta tradicional celebración.

La Fiesta de Santa Rosa de Pelequén se extenderá hasta este domingo 30 de agosto, jornada en la que se espera la llegada de miles de peregrinos que acudirán a participar de esta tradicional celebración religiosa.

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Desde la Municipalidad de Malloa se informó que se valora el trabajo conjunto entre las distintas instituciones haciendo un llamado a quienes lleguen al pueblo a disfrutar de esta fiesta con responsabilidad, respetando las indicaciones de los equipos de seguridad y emergencia.