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Por la fecha 21, Ñublense recibirá a D. Concepción

Toda la previa del duelo entre Ñublense y D. Concepción. El partido se jugará en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún el sábado 29 de agosto a las 20:00 horas. Será arbitrado por Miguel Araos Riquelme.

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El duelo entre Ñublense y D. Concepción correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún desde las 20:00 horas, el sábado 29 de agosto.

Así llegan Ñublense y D. Concepción

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense venció 2-1 a U. Católica en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 2 terminaron en empate. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

En la jornada anterior, D. Concepción igualó 1-1 el juego frente a Coquimbo Unido. Previo a este empate, había ganado 4 partidos. Entre todos estos encuentros, sumó 9 goles y le han marcado 1en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Ñublense.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 32 puntos (8 PG – 8 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Miguel Araos Riquelme.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22
2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
5 Ñublense 32 19 8 8 3 3
8 D. Concepción 27 20 8 3 9 -1

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Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 17: vs Deportes Limache: 2 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Audax Italiano: 4 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Colo Colo: 13 de septiembre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. La Calera: 11 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario Ñublense y D. Concepción, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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