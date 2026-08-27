O’Higgins logró una destacada actuación al conseguir una victoria por 3 a 1 ante Recoleta

En el duelo de la fecha 6 de la zona E, O'Higgins venció con solvencia a Recoleta por 3 a 1 en . Si bien Recoleta comenzó perdiendo cuando Thiago Vecino abrió el marcador de penal (40' 1T), se puso a tiro en el minuto 42 del primer tiempo gracias a que Christian Cepeda mandó la pelota a guardar con un remate. Sin embargo, O'Higgins cambió el rumbo del partido con una exhibición impresionante de Tomás Avilés (28' 2T) y Joaquín Tapía (35' 2T), quienes sellaron el 3 a 1 con dos remates.

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