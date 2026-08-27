San Fernando: Recuperan vehículo robado y encuentran armas de fuego

Luego de un operativo de Carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando, permitió detener a los ocupantes de un vehículo que mantenía un encargo vigente por el delito de robo con violencia, ocurrido en la comuna de La Unión.

El procedimiento se inició luego de que la Central de Comunicaciones (CENCO) difundiera radialmente la información respecto del automóvil, cuya patente había sido detectada circulando por el peaje Quinta.

Ante esta situación, los dispositivos policiales se trasladaron hasta la Ruta 5, logrando ubicar el vehículo en el kilómetro 131, en dirección sur a norte. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes intentaron evadir el control, colisionando inicialmente con otro automóvil y, posteriormente, con otros dos vehículos, en una colisión en cadena.

Tras esa situación, el personal policial logró detener a los ocupantes al interior del automóvil sustraído. Se trataba de dos sujetos de 17 y 19 años de edad respectivamente.

Durante una inspección ocular preliminar, los funcionarios observaron en el habitáculo del vehículo dos pistolas y un cuchillo, por lo que se adoptó el procedimiento correspondiente y se dio cuenta de los antecedentes al Ministerio Público.

En el lugar se constituyó personal de la SIAT O’Higgins y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Rancagua, con el objetivo de realizar las diligencias investigativas y periciales correspondientes.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.