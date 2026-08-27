Santuario de Santa Rosa se prepara para recibir una vez más a miles de peregrinos

El pueblo de Pelequén está alistando motores para vivir una nueva edición de una de las celebraciones religiosas más importantes de la región de O’Higgins y del país, por lo que, como cada año, llegan miles de peregrinos llegarán hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima para agradecer, pedir, cumplir una manda o simplemente reencontrarse con su fe.

Esta tradición que forma parte de la identidad local en Malloa dio inicio a sus actividades religiosas el domingo 2 de agosto y está previsto que se extiendan hasta el 6 de septiembre, período en que la comunidad vivirá distintas jornadas de oración, celebración y encuentro.

La jornada protagonista se llevará a cabo el domingo 30 de agosto, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima y en la que se espera una mayor afluencia de peregrinos por la zona.

En la misma línea, se estima que alrededor de 300 mil personas participan cada año de esta tradición, convirtiendo a la localidad de Pelequén en uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país en una convocatoria que reúne a gente de distintas edades y lugares, quienes estarían dispuestos a recorrer largas distancias para llegar hasta el Santuario.

La festividad reúne a familias y fieles en torno a esta tradicional celebración religiosa. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

El origen de la celebración

De acuerdo al Tesauro Regional Patrimonial, Santa Rosa de Lima es la primera santa americana, quien perteneció a la Orden Tercera de los Dominicos “y fue reconocida por su bondad, penitencia y milagros”, lo que otorgó su canonización en 1671.

Tras ser proclamada como patrona de América, en el siglo XIX un soldado de la Guerra del Pacífico llevó su imagen hasta Pelequén Viejo. El mismo, al padecer de fiebre tifoidea, sanó milagrosamente ante la imagen de la Santa, por lo que quedó en el actual santuario de la localidad.

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Tradición generacional solidaria

La devoción e identidad en torno a la imagen de Santa Rosa de Lima se ha mantenido durante generaciones, resistiendo terremotos, transformaciones sociales y el paso del tiempo. Año tras año, familias completas regresan al Santuario, transmitiendo la costumbre de peregrinar y participar de las celebraciones religiosas.

Para el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto, la peregrinación constituye una instancia de encuentro y acogida. En su mensaje dirigido a los fieles, invitó a llegar hasta Pelequén con “nuestros cansancios a cuestas”, buscando junto a Santa Rosa un espacio de alivio, consuelo y esperanza.

La invitación de la Iglesia para este año es vivir la celebración como una oportunidad de oración, participación en la Santa Misa, confesión y encuentro con la comunidad.

Asimismo, uno de los elementos que marcará particularmente esta edición será el llamado a transformar las tradicionales muestras de devoción en ayuda concreta para quienes más lo necesitan, con invitaciones a reemplazar las tradicionales ofrendas de velas y flores por donaciones de alimentos no perecibles. Estos serán posteriormente destinados a familias que atraviesan situaciones de necesidad.

La propuesta busca mantener el sentido de las mandas y expresiones de fe, pero canalizándolas hacia una acción solidaria que pueda beneficiar directamente a otras personas.

Miles de peregrinos llegan cada año hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Las actividades de este fin de semana

La celebración tendrá uno de sus momentos centrales durante este fin de semana, con la feria comercial y los locales tradicionales de Pelequén que estarán instalados desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto, acompañando la llegada de los peregrinos.

Este año, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) ha dispuesto ampliar los horarios para detenciones en la Estación Requínoa con dirección a Pelequén durante el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, con salidas que inician desde las 09:00 horas, dependiendo del día.

Igualmente, durante las fechas mencionadas están previstos viajes desde la Alameda, en Estación Central, hacía Pelequén con detención en todas las estaciones intermedias habituales.

El domingo 30 será la jornada principal. Durante ese día se realizarán misas de manera continua entre las 06:00 y las 19:00 horas, permitiendo que los fieles que lleguen durante la jornada puedan participar de las celebraciones.

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El programa general contempla además eucaristías, ofrendas a Santa Rosa, la tradicional Novena en honor a la santa, la procesión por las calles de Pelequén y la Peregrinación Nacional de Cuasimodistas, entre otras actividades religiosas.

Así, Pelequén volverá a convertirse durante estos días en punto de encuentro para miles de personas que llegan movidas por una promesa, una petición, un agradecimiento o simplemente por la necesidad de reencontrarse con su fe.

Una tradición que, generación tras generación, continúa escribiendo su historia en torno al Santuario y a la figura de Santa Rosa de Lima.