U. Concepción vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del campeonato chileno

El cotejo entre U. Concepción y Universidad de Chile, por la fecha 21 del campeonato chileno, se jugará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

Así llegan U. Concepción y Universidad de Chile

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Everton por un resultado de 1 a 3. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 4 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 12 oportunidades y apenas logró 2 goles a favor.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile viene de caer derrotado 1 a 2 ante Colo Colo. Pese a que perdió su último partido, lleva 4 victorias consecutivas en los recientes juegos de la temporada. En esos encuentros, acumuló 10 goles a favor y 5 en contra.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 4 PP).

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Diego Flores Seguel es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 49 20 16 1 3 22 2 Universidad de Chile 36 20 10 6 4 12 3 U. Católica 33 20 10 3 7 14 4 Palestino 33 20 10 3 7 5 14 U. Concepción 19 19 5 4 10 -19

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 16: vs Coquimbo Unido: 2 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Palestino: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Huachipato: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs Coquimbo Unido: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Horario U. Concepción y Universidad de Chile, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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